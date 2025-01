Kolejny polski piłkarz zagra w Turcji. Zdecydował się na wypożyczenie

Piłkarz Kamil Piątkowski został wypożyczony do końca sezonu z Red Bull Salzburg do występującej w tureckiej ekstraklasie drużyny Kasimpasa SK.

Grający na pozycji obrońcy Piątkowski cztery lata temu przeszedł z Rakowa Częstochowa do Red Bull Salzburg. Austriacki klub już po raz trzeci zdecydował się go wypożyczyć - wcześniej do belgijskiego KAA Gent i hiszpańskiej Granady.