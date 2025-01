Sekretne spotkanie Szymańskiego z Mourinho! Polak zdradził kulisy

Ekipa Fenerbahce rzutem na taśmę zapewniła sobie awans do fazy pucharowej rozgrywek Ligi Europy. Podopieczni Jose Mourinho zremisowali we czwartek na wyjeździe z Midtjylland 2:2. Całe spotkanie w barwach gości rozegrał Sebastian Szymański, który w rozmowie z Polsatem Sport opowiada m.in. o swoim sekretnym spotkaniu z "The Special One".