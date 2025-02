Ekspert zachwyca się polską siatkówką. "To wisienka na torcie na skalę światową"

Siatkówka w Polsce przez wielu uważana jest za czołówkę światową, zarówno pod względem poziomu sportowego, jak i organizacyjnego. W Magazynie #7Strefa eksperci dyskutowali o tym, jak wiele polskie rozgrywki mają do zaoferowania sportowcom.

W sobotnim Magazynie #7Strefa gośćmi Marka Magiery i Jakuba Bednaruka byli Mateusz Czunkiewicz, Wojciech Drzyzga oraz Jacek Pasiński. Jednym z tematów programu był poziom PlusLigi i Tauron Ligi.

ZOBACZ TAKŻE: Prezes zabrał głos po siatkarskim skandalu. "W 2025 roku to niedopuszczalne"

Wszyscy eksperci wystawili rodzimym rozgrywkom "laurkę". Pasiński, obecny działacz Energi MKS Kalisz, wyraził nadzieję, że Tauron Liga niedługo "dogoni" PlusLigę pod względem sportowym.

- Nasza liga to wisienka na torcie na skalę światową. Patrzę z zazdrością, by żeńska liga tak się rozwijała i szła w tę stronę. Ma naprawdę bardzo dobry wzorzec w postaci profesjonalnej ligi męskiej, gdzie przyjeżdżają gwiazdy, gdzie wszyscy chcą grać. Volleyland - wszystko dla siatkarzy i siatkarek. Poziom sportowy oddają nam na razie chłopcy, aczkolwiek żeńska reprezentacja na pewno idzie do przodu. Oby za nią szły również kluby sportowe - powiedział w programie.

Warto wspomnieć, że polskie zespoły całkiem dobrze radzą sobie w europejskich rozgrywkach. PGE Projekt Warszawa, Aluron CMC Warta Zawiercie i Jastrzębski Węgiel już są w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Asseco Resovia Rzeszów będzie walczyła o półfinał Pucharu CEV, a Bogdanka LUK Lublin zagra o finał Pucharu Challenge.



Wśród pań do 1/8 finału Ligi Mistrzyń awansowały siatkarki DevelopResu Rzeszów i PGE GROT Budowlanych Łódź. BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała i MOYA Radomka Radom zagrają natomiast w ćwierćfinałach Pucharu CEV.