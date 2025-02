Gruzja - Polska. Pora na drugi dzień Pucharu Davisa. Transmisja TV i stream online

Gruzja - Polska to rywalizacja o miejsce w Grupie Światowej I. Kiedy jest mecz Gruzja - Polska? O której godzinie gra Polska i Gruzja?

Po pierwszym dniu spotkania Gruzja - Polska w ramach Pucharu Davisa nasza reprezentacja prowadzi 2:0. W piątek triumfy odnieśli Kamil Majchrzak i Maks Kaśnikowski, którzy zwyciężyli odpowiednio z Aleksandre Bakshim (2:0) i Sabą Purtseladze (2:1).

ZOBACZ TAKŻE: Łatwo nie było, ale mamy kolejne zwycięstwo! Polska prowadzi 2:0 z Gruzją

Zwycięska kadra awansuje do Grupy Światowej I, która we wrześniu rozegra baraże o prawo gry w kwalifikacjach do finałowego turnieju Pucharu Davisa w 2026 roku.

Kiedy jest mecz Gruzja - Polska w Pucharze Davisa?

W sobotę rywalizację otworzą debliści Karol Drzewiecki i Jan Zieliński, którzy zmierzą się z Aleksandre Metrewelim i Zurą Tkemaladze. Jeśli polska para pokona gruziński duet, nasza reprezentacja zapisze na swoje konto trzeci punkt i awansuje do Grupy Światowej I. Transmisja od 9:00 w Polsacie Sport 1 i Polsat Box Go.

Po zmaganiach debla zaplanowane są jeszcze dwie potyczki singlowe. Ich składy mogą zmienić się w zależności od rezultatu gry podwójnej, natomiast na tę chwilę awizowani są Kamil Majchrzak i Maks Kaśnikowski. Przeciwnikiem pierwszego ma być Saba Purtseladze, natomiast drugiego - Aleksandre Bakshi. Transmisja obu spotkań singlowych w Polsacie Sport 1 i Polsat Box Go.

Julian Cieślak, Polsat Sport