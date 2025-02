Nie, żeby jakoś specjalnie odliczać, bo siatkówki nigdy za dużo, to jednak do dnia, w którym poznamy Mistrzynie Polski sezonu 2024/2025, pozostało zaledwie, a może aż, 87 dni. Oznacza to, że siatkarska studniówka już za nami. Czy siatkarki tanecznym krokiem weszły w tę fazę sezonu i kto jak dotąd spisał się na piątkę?

Idąc tym licealnym tropem, można by powiedzieć, że próbną maturę na piątkę zdały zawodniczki DevelopResu Rzeszów, wciąż rywalizując we wszystkich możliwych rozgrywkach, a ćwierćfinał Ligi Mistrzyń wydają się mieć na wyciągnięcie ręki. Najbliższe tygodnie ekipy ze stolicy Podkarpacia będą niezwykle intensywne, gdyż to właśnie teraz ich formę sprawdzać będą w europejskich Pucharach Allianz MTV Stuttgart, w Tauron Pucharze Polski BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała, a w lidze drużyny walczące o przetrwanie. Dotąd trener Michal Masek miał możliwość rotowania składem, w lutym będzie musiał wytoczyć najcięższe działa, by zwycięsko kroczyć w kolejne etapy sezonu.

ZOBACZ TAKŻE: Prezes zabrał głos po siatkarskim skandalu. "W 2025 roku to niedopuszczalne"

Pozostałe ekipy pierwszej czwórki można ocenić na… czwórkę. BKS stracił szansę na grę w play-off Ligi Mistrzyń, ale zagra o Puchar CEV. Grot po pięknym meczu walki odpadł z gry o Puchar Polski, a ŁKS pożegnał się z rywalizacją w Pucharze Konfederacji. Każda ze wspomnianych ekip mierzy się z mniejszymi lub większymi problemami zdrowotnymi, nadal mając sobie i kibicom coś do udowodnienia i sporo do ugrania. Na kolejną ewaluację czas przyjdzie bardzo szybko, bo już z końcem lutego.

Ekipą, którą należy pochwalić za grę na wielu polach, jest także MOYA Radomka Radom. I choć nie zawsze imponują formą i zdarzają im się wpadki, to jednak bronią je wyniki. Zespół prowadzony przez Jakuba Głuszaka, mimo straty liderki Marii Yordanowej, potrafił stworzyć walczący monolit, który w ćwierćfinale pucharu CEV zmierzy się z Vasas Obuda Budapest. Dla szkoleniowca Radomki będzie to powrót na tzw. stare śmieci, gdyż to on wprowadzał węgierski zespół na europejskie boiska Ligi Mistrzyń. W Pucharze Polski radomiankom przyjdzie mierzyć się z łódzkimi wiewiórami, a że puchary rządzą się swoimi prawami, to można zacierać ręce na wspomniane rywalizacje.

Dla drużyn od szóstego miejsca w dół na oceny przyjdzie jeszcze czas. A to oczywiście za sprawą ogromnego ścisku w tabeli. Tu jeszcze niemal wszystko może się zdarzyć, gdyż do końca fazy zasadniczej pozostało pięć kolejek, więc przy sprzyjających okolicznościach ostatnia dziś Energa MKS Kalisz mogłaby spokojnie uciec ze strefy spadkowej.