Nie tylko Pajor! Kolejna Polka w pierwszym składzie Barcelony?

Z Hiszpanii napłynęły fantastyczne informacje. W mediach pojawiły się doniesienia, według których, do pierwszej drużyny "Blaugrany" dołączyła kolejna Polka. Tym razem chodzi Emilię Szymczak.

Pomocniczka do zespołu ze stolicy Katalonii dołączyła w lipcu 2023 roku, kiedy miała zaledwie 17 lat. Polka przeszła na Półwysep Iberyjski z Górnika Łęczna i podpisała kontrakt, który ma obowiązywać do 2026 roku. Do tej pory występowała w zespole rezerw, ale teraz profil "Blaugranagram" na platformie X przekazał bardzo dobrą wiadomość. Jak się okazuje, Szymczak miała zostać przeniesiona do pierwszej drużyny "Dumy Katalonii".

Piłkarka tym samym prawdopodobnie dołączy do Ewy Pajor, która świetnie prezentuje się w tym sezonie. Po 16 spotkaniach na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Hiszpanii kapitan reprezentacji Polski ma na swoim koncie 14 bramek i pięć asyst. To między innymi dzięki jej postawie Barcelona plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli.

Warto przypomnieć, że w męskiej sekcji "Blaugrany" również znajdują się Biało-Czerwoni. Podopiecznymi Hansiego Flicka są bowiem Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.