Neymar niczym legenda. Brazylijczyk zaprezentowany w Santosie

"Książę wrócił" - taki tytuł nosiła ceremonia powitania Neymara po powrocie do jego zespołu z młodości, Santosu. Brazylijski piłkarz rozwiązał kontrakt z saudyjskim Al-Hilal. Na koszulce będzie nosił nr 10, czyli taki, z jakim grał Pele - głosi oficjalny komunikat.

Lecący z Arabii Saudyjskiej prywatny odrzutowiec Neymara wylądował w piątek rano w prowincji Sao Paulo, ale zawodnik poprosił o kilka godzin odpoczynku przed lotem helikopterem do Santosu.

ZOBACZ TAKŻE: To już pewne! Transfer Neymara potwierdzony

Według doniesień mediów 32-letni napastnik podpisał półroczny kontrakt z Santosem. Jego celem jest odzyskanie formy przed mundialem 2026.

Neymar został powitany w swoim byłym klubie przez tysiące fanów Santosu na 20-tysięcznym stadionie Vila Belmiro, gdzie odbył się koncert pod hasłem "Książę wrócił".

Oficjalny sklep z gadżetami Santosu w sprzedaży oferuje już nowe koszulki z nazwiskiem Neymara na plecach, ale nie z numerem 11, który nosił w swoim pierwszym okresie w latach 2009-13. Od teraz będzie nosił numer 10, z którym występował Pele. Legendarny piłkarz tego klubu zmarł w grudniu 2022 roku w wieku 82 lat

Neymar rozegrał 230 meczów dla Santosu w swoim pierwszym okresie gry w tym klubie. Strzelił 138 goli, wiele z nich było kluczem do zdobycia sześciu tytułów brazylijskiego giganta, w tym trzech mistrzostw kraju. Santos zaliczył degradację w 2023 roku i powrócił do najwyższej ligi w zeszłym roku.

- Dla nas powrót Neymara to odrodzenie - powiedział 45-letni Victor Hugo Arantes, kibic Santosu.

Neymar był najdroższym piłkarzem w historii piłki nożnej, kiedy przeniósł się z Barcelony do PSG za 222 miliony euro w 2017 roku. Został sprzedany do Al-Hilal w 2023 roku za 90 milionów euro. Nie grał od listopada, ale fani Santosu spodziewają się, że pojawi się na boisku już w przyszłym tygodniu w mistrzostwach stanu Sao Paulo, które wiele lokalnych klubów uważa za przedsezonowy ważny sprawdzian. Brazylijska liga rozgrywana jest od kwietnia do grudnia.

Neymar jest najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Brazylii (79 bramek w 127 meczach).

JC, PAP