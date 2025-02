Nie daj się oszukać! W ten sposób potwierdzisz autentyczność swoich skarbów i nadasz im wartość

Ta wiedza przyda się kupującym i sprzedającym. W jaki sposób weryfikować autentyczność autografu?



Umiejętność rozpoznania oryginału od podróbki jest niezwykle cenna na rynku kolekcjonerskim. Dotyczy to zarówno osób kupujących, jak i sprzedających. Pierwsi muszą uważać na to, aby uniknąć przepłacanie za bezwartościowy przedmiot, a drudzy ryzykują z kolei zbyt tanią sprzedaż wartościowej pamiątki.

Zagrożeń jest sporo, dlatego warto mieć wiedzę na temat tego, jak wyceniane są poszczególne artefakty sportowe z różnych kolekcji. Dzięki profesjonalnej pomocy unikniesz ich sprzedaży za bezcen i zmniejszysz ryzyko strat finansowych.

Pamiątki sportowe z oryginalnymi autografami to prawdziwe perełki, stanowią najcenniejsze zasoby kolekcjonerów. W tym obszarze bardzo ważna jest umiejętność weryfikacji autentyczności podpisu. Jak to robić? Przede wszystkim upewnić się, że jest to napis wykonany długopisem lub markerem, a nie nadruk. Następnie należy:

· porównać go z autentycznymi podpisami danego sportowca dostępnymi w sieci lub zdobytymi na innych przedmiotach z kolekcji,

· zwrócić uwagę na wszelkie oznaki poprawy podpisu, jego zmian, inny kolor tuszu.

Jeżeli zauważy się coś podobnego, warto odstąpić od transakcji. Oczywiście zdecydowanie trudniej wyłapać podróbkę w przypadku aukcji online, dlatego w sieci trzeba mieć się na baczności i zachować dodatkowe środki ostrożności.

Uzyskanie autentyczności pamiątek w Stanach Zjednoczonych



Kolekcjonowanie pamiątek sportowych cieszy się ogromnym zainteresowaniem w Stanach Zjednoczonych. To rynek warty miliony dolarów. Nic więc dziwnego, że za oceanem nie brakuje instytucji potwierdzających autentyczność sportowych zdobyczy. Przykładami są między innymi:

· James Spence Authentication,

· Beckett,

· PSA.

Oferują one weryfikację autentyczności podpisów sportowców na pamiątkach sportowych. Można się na to zdecydować, aby potwierdzić oryginalność, wpływa to bezpośrednio na wartość. Co więcej, Certyfikat Autentyczności Autografu automatycznie podnosi wartość danego przedmiotu.

Zabezpiecz najważniejsze pamiątki sportowe



W kolekcji mogą znajdować się zarówno przedmioty bez większej wartości materialnej, jak i prawdziwe perełki. Te ostatnie warto odpowiednio zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą. Wybrane pamiątki powinny być traktowane jako instrumenty inwestycyjne, bo ich wartość rośnie w czasie. Dotyczy to przedmiotów unikalnych, związanych z wyjątkowymi wydarzeniami oraz posiadających oryginalne autografy.

