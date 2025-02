Niespodziewana porażka Realu Madryt

Zwycięską bramkę dla gospodarzy w Barcelonie uzyskał po kontrataku w końcówce Carlos Romero (85.). Była to pierwsza ligowa porażka drużyny prowadzonej przez włoskiego trenera Carlo Ancelottiego od 4 grudnia, kiedy uległa Athletic Bilbao 1:2.

Dla Espanyolu to zwycięstwo może okazać się wyjątkowo cenne - z dorobkiem 23 punktów barceloński zespół wydostał się ze strefy spadkowej.

Wcześniej w sobotę Brazylijczyk Samuel Lino i Francuz Antoine Griezmann (90+3.) dali zwycięstwo Atletico nad Mallorcą w 500. ligowym meczu Diego Simeone w roli trenera madrytczyków. Pracujący na tym stanowisku od 2011 roku Argentyńczyk jest jedynym szkoleniowcem w historii hiszpańskiej ekstraklasy, który osiągnął tę liczbę spotkań z jednym klubem.

"Jestem bez wątpienia bardzo zadowolony z tej podróży. Pozwolę sobie podziękować za te 500 meczów mojej rodzinie. Mojej żonie, moim córkom i synom, bo to jest możliwe tylko dzięki ich wsparciu. Od wielu lat daję wiele miłości klubowi, obejmuję go odpowiedzialnością, ale to oznacza, że dużo czasu spędzam daleko od rodziny" - powiedział Simeone.

Jego bilans w najwyższej klasie rozgrywkowej w Hiszpanii to 306 zwycięstw, 112 remisów i 82 porażki. Bramki: 845 zdobytych i 386 straconych.

W poprzednich dwóch kolejkach jego podopieczni zdobyli tylko jeden punkt, a porażka z Leganes 18 stycznia była pierwszą po serii 15 zwycięstw, licząc wszystkie rozgrywki.

W tabeli pierwszy jest Real z 49 punktami, a Atletico zgromadziło 48. Na trzecim miejscu jest Barcelona, której piłkarzami są Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. "Duma Katalonii" ma 42 punkty, a w niedzielę podejmie Alaves.

Espanyol - Real Madryt 1:0 (0:0)

Bramka: Romero 85.

Espanyol: Garcia - El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero - Jofre (67 Tejero), Lozano, Kral, Gonzalez (66 Roca) - Puado (83 Calero), Fernandez Jaen (73 Veliz).

Real Madryt: Courtois - Vazquez (87 Diaz), Tchouameni, Rudiger (15 Asencio), Garcia - Valverde, Ceballos (80 Modric) - Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr - Mbappe.

Żółte kartki: Romero, Kumbulla.

PAP