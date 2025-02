Pierwsze zwycięstwo Brytyjczyka. Dalekie miejsce Rafała Majki

Pidcock, mistrz olimpijski z Tokio i Paryża w kolarstwie górskim, na sobotnim, ostatnim etapie wywalczył 23. miejsce. Najszybciej finiszował Włoch Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team). Majka był 59.

25-letni Brytyjczyk założył koszulkę lidera po etapowym zwycięstwie w środę. Nie oddał jej już do końca rywalizacji.

"To pierwsza wygrana w elicie, duży krok naprzód w mojej karierze. Trzeba się bardzo skoncentrować, żeby każdego dnia bronić prowadzenia w klasyfikacji generalnej. Oczywiście to tylko pięciodniowy wyścig, nie zalicza się do rankingu World Tour, ale zdaję sobie sprawę, jak to jest trudne" – powiedział brytyjski kolarz.

Pidcock w klasyfikacji generalnej wyprzedził Norwegów Fredricka Dversnesa - o 1.09 i Johannesa Kulseta (obaj Uno-X Mobility) o 1.12. Majka stracił do triumfatora 9.30.

Brytyjczyk, mający na swoim koncie etapową wygraną w prestiżowych Tour de France oraz triumfy klasykach Strade Bianche i Amstel Gold Race, przed triumfem w Arabii Saudyjskiej miał na swoim koncie zaledwie pięć zwycięstw na szosie.

PAP