„Z niecierpliwością czekamy na inaugurację. Fajnie, że już następuje ten moment. Kończyliśmy rok w bardzo dobrych humorach, aura wokół drużyny i klubu była bardzo dobra. Mam nadzieję, że wraz z rozpoczęciem tej rundy uda się nam podtrzymać zarówno serię, którą mamy, ale też znowu dać kibicom radość, polot i dumę z drużyny, czego doświadczyli w poprzednim roku” - podkreślił Stolarski.

W sobotę do Lublina przyjeżdża inny beniaminek Lechia Gdańsk, która przeżywa różnego rodzaju problemy i do czwartku miała zawieszoną licencję oraz zakaz przeprowadzania transferów. Z dorobkiem 14 punktów zajmuje przedostatnie, siedemnaste miejsce.

„Wiemy, że u rywali nie będzie niespodzianek jeśli chodzi o sprawy kadrowe, bo nie mogą dokonywać transferów. Jednak ich sytuacja jest taka, że właśnie te pierwsze mecze są bardzo ważne, żeby doskoczyć do klubów zainteresowanych utrzymaniem. Okazji będą szukali już w najbliższym meczu z nami. Chociaż zmienili trenera, to sposób ich gry się nie zmienił. Przeprowadziliśmy dobrą analizę i mam nadzieję, że okaże się ona skuteczna” - dodał 32-latek, najmłodszy szkoleniowiec prowadzący jako pierwszy trener zespół w ekstraklasie.

Mówiąc o celach stawianych drużynie, Stolarski stwierdził, iż najważniejsze są kolejne trzy punkty i przede wszystkim zdobycie 40, co zagwarantuje utrzymanie.

Celem minimum - jak podkreśla - jest zajęcie najlepszego miejsca w historii klubowych występów w najwyższej klasie rozgrywkowej, a do tej pory w dziewięciu sezonach była to pozycja dziewiąta wywalczona w 1985 roku.

W sobotnim meczu z powodu żółtych kartek nie zagra Hiszpan Sergi Samper, ale niewykluczone są debiuty w żółto-biało-niebieskich barwach nowych piłkarzy pozyskanych w zimowej przerwie, m.in. Jakuba Łabojko, Herve Matthysa czy Antonio Sefera. Wiadomo już, że na pozycji bramkarza w wyjściowym składzie znajdzie się Kacper Rosa.

Zainteresowanie występami Motoru jest w Lublinie i regionie bardzo duże, o czym świadczy duża liczba sprzedanych biletów oraz frekwencja sympatyków klubu na środowej Autografiadzie zorganizowanej w jednej z galerii handlowych, gdzie można było uzyskać autografy piłkarzy i kadry szkoleniowej, czy zrobić sobie zdjęcie ze swoim ulubieńcem.

W czwartek na plebiscytowej gali podsumowującej 63. Plebiscyt Kuriera Lubelskiego kilkakrotnie wyróżnienia trafiały do ludzi piłkarskiego Motoru: kapitan Piotr Ceglarz znalazł się na dziewiątym miejscu w dziesiątce najlepszych sportowców (wygrała mistrzyni olimpijska we wspinaczce sportowej na czas Aleksandra Mirosław), laureatem w kategorii trener roku obok Mateusza Mirosława (szkoleniowiec i mąż Aleksandry) został Stolarski, wydarzeniem roku uznano pierwszy od 32. lat występ Motoru w ekstraklasie w meczu z Rakowem Częstochowa, osobistością roku wyróżniono prezesa Zbigniewa Jakubasa, zaś w kategorii moment roku plebiscytowa kapituła wybrała gola zdobytego przez Mbaye N’Diaye w doliczonym czasie barażowego spotkania z Arką, dzięki któremu Motor awansował do ekstraklasy. Motorowi przypadł też tytuł drużyny roku.

Stowarzyszenie kibiców Motoru, po udanym występie sztukmistrzów przed ostatnim jesiennym meczem z Radomiakiem, tym razem przygotowuje kolejną atrakcję zatytułowaną „Motor music show”. Już na półtorej godziny przed rozpoczęciem spotkania z Lechią, na żywo na stadionie zaprezentuje się DJ Yantimer specjalizujący się w muzyce house i funk zmiksowanej z muzyką etniczną, a krótko przed pierwszym gwizdkiem arbitra swój popis na murawie dadzą bębniarze z grupy Ritmo Bloco.

Relacja live i wynik na żywo meczu Motor Lublin - Lechia Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o 14:45.

PAP