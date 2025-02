Prezes zabrał głos po siatkarskim skandalu. "W 2025 roku to niedopuszczalne"

Do skandalicznej sytuacji doszło we włoskiej Serie A2. Po zakończeniu spotkania pomiędzy Consar Ravenna i OmiFer Franco Tigano Palmi okazało się, że drużyna gości została okradziona. Po kilku dniach prezes Palmi postanowił zabrać głos w tej sprawie. Nie szczędził cierpkich słów.

Mecz odbył się 26 stycznia i obfitował w bardzo wiele emocji. Ostatnie w ligowej tabeli Palmi prowadziło już 2:0 z liderującą Ravenną i wydawało się, że może sprawić sensację. Gospodarze odbudowali się jednak i zakończyli spotkanie zwycięstwem 3:2.

To, co najbardziej przykre dla drużyny gości, wydarzyło się jednak później. Siatkarze udali się do szatni, gdzie odkryli, że zostali okradzeni. O całym zdarzeniu informowała lokalna gazeta "Corriere Romagna".

"Po porażce goście wrócili do szatni i zdali sobie sprawę, że ich kosztowności zostały skradzione przez złodziei, którzy weszli przez zewnętrzne okna Pala De André, co nigdy nie miało miejsca w ciągu 35 lat istnienia obiektu" - napisano.

Z włoskich źródeł można się dowiedzieć, że części sportowców udało się odzyskać swoje sprzęty, jednak nie każdy miał tyle szczęścia. Jak się również okazało, podczas meczu w hali nie było ani jednego patrolu policji.

Swoją dezaprobatę z tego powodu wyraził prezes Palmi, Pino Carbone. W słowach skierowanych do prezesa włoskiej federacji zauważył, że siatkówka jest traktowana we Włoszech powierzchownie.

"Oprócz żalu z powodu kradzieży, której doświadczyłem po meczu, chciałem podkreślić, że w 2025 roku, podczas meczu Serie A2, nie jest możliwe, aby nie było przynajmniej jednego patrolu policji. Powiedziano nam, że w tym samym czasie w mieście miały miejsce dwa inne duże wydarzenia, w których brały udział również lokalne drużyny koszykówki i piłki nożnej, i że podjęto decyzję o skierowaniu większych sił na pozostałe dwa wydarzenia. To potwierdza, że ​​dziś poświęca się naszemu sportowi niewiele uwagi. Musimy jasno dać do zrozumienia, że siatkówka jest również godnym sportem. Dlatego też jest nie do pomyślenia, powtarzam raz jeszcze, że nie było tam nikogo, nawet prywatnej ochrony" - powiedział Carbone, cytowany przez portal ivolleymagazine.it.

Siatkarze Palmi wygrali w tym sezonie pięć spotkań, a w 14 ponieśli porażkę.

KP, Polsat Sport