UFC: Adesanya - Imavov. Relacja live i wyniki na żywo

Karta walk UFC Fight Night 250:

Walka wieczoru:

185 lb: Israel Adesanya (24-4) vs. Nassourdine Imavov (15-4)

Karta główna:

185 lb: Shara Magomedov (15-0) vs. Michael Page (22-3)

265 lb: Serghei Pavlovich (18-3) vs. Jairzinho Rozenstruik (15-5)

135 lb: Said Nurmagomedov (18-3) vs. Vinicius Oliveira (21-3)

155 lb: Fares Ziam (16-4) vs. Mike Davis (11-2)

145 lb: Muhammad Naimov (11-3) vs. Kaan Ofli (11-3-1)

Karta wstępna:

265 lb: Shamil Gaziev (13-1) vs. Thomas Petersen (9-2)

155 lb: Terrance McKinney (15-7) vs. Damir Hadzovic (14-7)

125 lb: Jasmine Jasudavicius (12-3) vs. Mayra Bueno Silva (10-4-1)

145 lb: Bogdan Grad (14-2) vs. Lucas Alexander (8-4)

265 lb: Hamdy Abdelwahab (4-0) pokonał niejednogłośną decyzją sędziów (2x 29-28, 27-30) Jamala Poguesa (11-5)

Transmisja karty głównej gali UFC Fight Night 250 od godziny 18.00 w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go.

IM, Polsat Sport