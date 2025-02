Ważne zwycięstwo drużyny Jana Bednarka

Zwycięstwo "The Reds", którzy pewnie zmierzają po 20. w historii tytuł mistrza Anglii, zapewnił Egipcjanin Mohamed Salah, zdobywca obu goli. Do siatki trafił w 30. minucie z rzutu karnego oraz w 75., kiedy wykończył kontratak. To jego gole numer 20 i 21 w tym sezonie Premier League, dzięki którym umocnił się na czele klasyfikacji strzelców. Drugi jest Norweg Erling Haaland z Manchesteru City z 18 bramkami.

Od początku kariery w tych rozgrywkach Egipcjanin zdobył już 178 goli, co daje mu szóste miejsce w klasyfikacji wszech czasów. W sobotę wyprzedził Franka Lamparda - 177. Na czele jest Alan Shearer - 260.

Liverpool, niepokonany w lidze od 14 września ubiegłego roku, ma 56 punktów i zaległe spotkanie z Evertonem. Drugie miejsce zajmuje Arsenal Londyn Jakuba Kiwiora - 47 pkt. "Kanonierzy" w tej kolejce wystąpią w niedzielę, kiedy w hitowym spotkaniu podejmą broniącą tytułu ekipę Manchesteru City - czwarte miejsce i 41 pkt.

AFC Bournemouth, które nie przegrało żadnego z poprzednich 11 spotkań ligowych, jest na siódmej pozycji z 40 punktami.

Tyle samo punktów co Arsenal ma trzecia w tabeli ekipa Nottingham Forest, która w rozegranym wcześniej sobotę spotkaniu rozgromiła u siebie Brighton & Hove Albion 7:0. Hat-trickiem popisał się Nowozelandczyk Chris Wood, który ma już 17 bramek ligowych w tym sezonie i jest trzeci w klasyfikacji strzelców, za Salahem i Haalandem oraz ex aequo ze Szwedem Alexandrem Isakiem z Newcastle United.

Isak był w sobotę o kilka centymetrów od poprawienia dorobku strzeleckiego, jednak po jego strzale w drugiej połowie piłka odbiła się od poprzeczki i ostatecznie "Sroki" przegrały u siebie z Fulham 1:2. Pozostały na piątym miejscu z dorobkiem 41 punktów, a ich rywale mają 36 i są na dziewiątej pozycji.

Pierwsze ligowe zwycięstwo od 2 listopada ubiegłego roku odniosło Southampton. Powody do radości dali "Świętym" Nigeryjczycy Joseph Aribo (21.) i Paul Onuachu (87.), a w międzyczasie gola dla Ipswich Town zdobył Liam Delap (31.).

Ipswich Town - Southampton 1:2 (1:1)

Bramki: Delap 31 - Aribo 21, Onuachu 87.

Ipswich: Muric - Tuanzebe, O'Shea, Greaves, Davis (88 Clarke) - Morsy, Cajuste (77 Taylor) - Hutchinson, Enciso (89 Hirst), Broadhead (63 Philogene) - Delap.

Southampton: Ramsdale - Bree, Bednarek, Harwood-Bellis (46 Stephens) - Walker-Peters, Ugochukwu (81 Lallana), Aribo, Welington (81 Sugawara) - Fernandes, Onuachu, Gronbaek (70 Sulemana).

Żółte kartki: Welington, Bednarek, Sugawara.

Southampton powiększyło dorobek do dziewięciu punktów, ale wciąż nie ma perspektyw na opuszczenie ostatniej pozycji w tabeli. Przedostatnie Ipswich Town zgromadziło 16 pkt, podobnie jak Wolverhampton Wanderers, ale "Wilki" jeszcze w tej kolejce nie grały.

W innym sobotnim meczu Everton odniósł trzecie z rzędu zwycięstwo, pokonując u siebie Leicester City 4:0. Pierwszą bramkę zdobył zaledwie po 10,18 s Malijczyk Abdoulaye Doucoure - to czwarty najszybszy gol w historii Premier League. W drużynie gości tym razem na ławce rezerwowych zasiadł bramkarz Jakub Stolarczyk.

Everton ma 26 punktów i zajmuje 15. pozycję, a "Lisy" z dorobkiem 17 są o dwie lokaty niżej, czyli tuż nad strefą spadkową.

Everton - Leicester 4:0 (3:0)

Bramki: Doucoure 1, Beto 6, 45+2, Ndiaye 90.

Everton: Pickford - O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykołenko (88 Patterson) - Garner (82 Iroegbunam), Gueye - Lindstrom (75 Young), Doucoure, Ndiaye - Beto (88 Harrison).

Leicester: Hermansen - Justin (76 Coulibaly), Faes, Vestergaard (60 Okoli), Kristiansen - Winks, Soumare - Ayew, El Khannouss, De Cordova-Reid (76 Mavididi) - Vardy (60 Daka).

PAP