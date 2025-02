Zacięty mecz we Wrocławiu, Śląsk lepszy od Arki

Sporo działo się w sobotnim meczu ORLEN Basket Ligi we Wrocławiu! Ostatecznie WKS Śląsk wygrał z AMW Arką Gdynia 87:82.

Spotkanie od samego początku było zacięte, chociaż częściej na prowadzeniu byli wrocławianie, którzy mogli liczyć na Emmanuela Nzekwesiego i Marcela Ponitkę. Dopiero późniejsze akcje Sage'a Tolberta i Jakuba Szumerta dawały przewagę przyjezdnym. Dzięki kolejnym zagraniom skrzydłowego z USA to AMW Arka po 10 minutach prowadziła 16:23.

W drugiej kwarcie Łukasz Kolenda i Jakub Garbacz utrzymywali gdynian na prowadzeniu. Starał się to zmieniać chociażby Ajdin Penava, ale to nie wystarczało. Dopiero po trójce Jeremy'ego Senglina gospodarze zbliżyli się na dwa punkty. Po chwili podobny rzut dołożył Justin Robinson i WKS Śląsk już był lepszy! Ostatecznie jednak dzięki trafieniu Nemanji Nenadicia pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 39:41.

W trzeciej kwarcie zespół trenera Aleksandara Joncevskiego prowadził już pięcioma punktami po trafieniu Emmanuela Nzekwesiego, ale błyskawicznie odpowiadali na to Sage Tolbert i Nemanja Nenadić - wszystko ponownie się zmieniało! Nzwekwesi wraz z Marcelem Ponitką poprawiali jednak krok po kroku sytuację gospodarzy. Po 30 minutach było ostatecznie 66:61.

Ekipa trenera Nikoli Vasileva w kolejnej części meczu doprowadzała do remisu po rzutach Kolendy i Nenadicia. Tolbert dawał nawet cztery punkty przewagi przyjezdnym na trochę ponad dwie minuty do końca. Następne wyrównanie stanu gry zapewniał Justin Robinson. W końcówce kluczowe rzuty wolne należały właśnie do rozgrywającego z USA, a WKS Śląsk zwyciężył 87:82.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Emmanuel Nzekwesi z 24 punktami, 10 zbiórkami i 4 asystami. Nemanja Nenadić zdobył dla gości 24 punkty, 7 zbiórek i 6 asyst.

ORLEN Basket Liga - 17. kolejka

WKS Śląsk Wrocław – AMW Arka Gdynia 87:82 (16:23, 23:18, 27:20, 21:21)

WKS Śląsk: Emmanuel Nzekwesi 24, Marcel Ponitka 20, Justin Robinson 16, Daniel Gołębiowski 11, Adam Waczyński 5, Jeremy Senglin 5, Ajdin Penava 3, Błażej Kulikowski 3, Angel Nunez 0, Adrian Bogucki 0, Kenan Blackshear 0;

AMW Arka: Nemanja Nenadic 24, Łukasz Kolenda 22, Sage Tolbert Iii 18, Jakub Garbacz 8, Adam Hrycaniuk 6, Jakub Szumert 4, Daniel Szymkiewicz 0, Wiktor Sewioł 0, Jordan Watson 0.

