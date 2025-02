Asysta Zalewskiego w debiucie! Remis w derbach Mediolanu

🤯 𝐀𝐒𝐘𝐒𝐓𝐀 🇵🇱 𝐍𝐈𝐂𝐎𝐋𝐈 𝐙𝐀𝐋𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎 𝐖 𝐃𝐄𝐁𝐈𝐔𝐂𝐈𝐄! 💥



Stefan De Vrij trafia do siatki w doliczonym czasie gry, a piłkę dogrywa mu reprezentant Polski! 👏



Co za wejście, co za historia! 🔝👏 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/408yPf5KwX