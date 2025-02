Dobra forma polskiego napastnika. Kolejny gol w dorobku

Warto wspomnieć, że było to starcie ostatniej z przedostatnią ekipą Eredivisie. Do przerwy 1:0 prowadziło Almere City. Tuż po zmianie stron obrońca zespołu gospodarzy Joey Jacobs otrzymał czerwoną kartkę. Wtedy drużyna z Waalwijk przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę i zrobiła to w imponującym stylu.

Gracze RKC zdobyli cztery bramki i wygrali 4:1. W 85. minucie meczu do siatki trafił Zawada. Dla Polaka, który w sobotę obchodził 29. urodziny, było to siódme trafienie w bieżącym sezonie Eredivisie. Jego zespół walczy o wydostanie się ze strefy spadkowej. Do miejsca dającego grę w barażach traci trzy punkty, zaś do bezpiecznej lokaty siedem oczek.

Zawada to piłkarski obieżyświat. Na szczeblu juniorskim był zawodnikiem Wolfsburga. Następnie przywdziewał barwy Twente i Karlsruher SC. Później wrócił do Polski i występował w Wiśle Płock, Arce Gdynia i Rakowie Częstochowa. Potem kontynuował karierę głównie za granicą z przerwą na występy w Stali Mielec. Grał w koreańskim Jeju United i nowozelandzkim Wellington Phoenix. Przed sezonem 2024/2025 zasilił szeregi RKC Waalwijk.