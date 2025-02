Jakub Moder zadebiutował w Feyenoordzie! Pojawił się w wyjściowym składzie w ważnym meczu

Debiut w tak istotnym dla holenderskich kibiców spotkaniu jest sporą nobilitacją dla Modera. Słynny "De Klassieker" budzi dużo emocji wśród fanów, a Ajax aktualnie zajmuje drugie miejsce w tabeli. Ich najbliższy rywal plasuje się na czwartej pozycji. Liderem jest PSV.



Feyenoord Rotterdam to jeden z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Holandii, mogący poszczycić się bogatą historią sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej. Wśród ich osiągnięć znajduje się 16 tytułów mistrza Holandii (Eredivisie), 14 Pucharów Holandii, a także dwa triumfy w Pucharze UEFA. W 2022 roku klub dotarł do finału inauguracyjnej edycji Ligi Konferencji UEFA, w którym przegrał 0:1 z Romą.

Moder przeszedł do klubu z Holandii prosto z Brighton, gdzie z kolei trafił w październiku 2020 roku i rozegrał dla niego 60 występów, strzelając dwa gole. W kwietniu 2022 roku doznał kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry na cały sezon, przez co ominął m.in. mistrzostwa świata w Katarze.



Polak wrócił do gry w listopadzie 2023 roku, ale nie był w stanie wywalczyć miejsca w wyjściowym składzie. W związku z tym wszystkie strony uznały, że najlepszym wyjściem będzie transfer definitywny, zwłaszcza że kontrakt Polaka z angielskim klubem wygasał latem tego roku.

PI, Polsat Sport