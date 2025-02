Jakub Moder zadebiutował w wielkim meczu. Ajax górą w hicie Eredivisie!

Pomocnik reprezentacji Polski, który trafił do holenderskiego klubu z angielskiego Brighton, wyszedł na boisko w podstawowym składzie ekipy z Rotterdamu, będąc jednym z trzech - obok Antona Milambo i In-Beoma Hwanga - środkowych pomocników Feyenoordu.

Moder nie będzie jednak mógł zaliczyć debiutu do udanych. Polak starał się grać bez ryzyka, często pokazywał się partnerom na połowie rywala, ale to właśnie od jego nie do końca udanej próby odzyskania piłki w 37. minucie rozpoczęła się kontra gospodarzy, po której golkiper Feyenoordu zdołał co prawda strącić mocną centrę Stevena Berghuisa z lewej strony pola karnego, ale przy dobitce Briana Brobbeya był już bez szans.

Sam Jakub Moder po godzinie gry został zmieniony przez Quintena Timbera.

Feyenoord wyrównał w 67. minucie. Wprowadzony za polskiego pomocnika Timber zdecydował się na mocne uderzenie zza pola karnego, Remko Pasveer zdołał odbić zarówno ten strzał, jak i dobitkę Givairo Reada, ale ekipa z Rotterdamu utrzymała się przy piłce i ostatecznie - po sporym zamieszaniu w "szesnastce" Ajaksu - zdołała trafić do siatki. Strzelcem gola był Quinten Timber, który niezbyt mocnym, ale precyzyjnym płaskim uderzeniem z 11 metrów trafił od prawego słupka na 1:1.

Ajax miał doskonałą okazję do ponownego objęcia prowadzenia w 75. minucie. Kian Fitz-Jim kapitalnym prostopadłym podaniem wypuścił Wouta Weghorsta, a rosłego napastnika sfaulował w polu karnym David Hancko. Do ustawionej na jedenastym metrze piłki podszedł sam poszkodowany, ale bramkarz Timon Wellenreuther wyczuł intencje strzelca i obronił wykonywany przez Weghorsta rzut karny.

Podopieczni trenera Francesco Fariolego zdołali jednak przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. W 90+4. minucie Anton Gaaei podłączył się do akcji ofensywnej Ajaksu i kapitalnym podaniem z prawej strony boiska obsłużył wbiegającego w pole karne Kennetha Taylora, który płaskim uderzeniem między nogami bramkarza Feyenoordu trafił na 2:1 dla zespołu z Amsterdamu.

Dzięki niedzielnej wygranej Ajax, wicelider Eredivisie, ma na koncie 48 punktów (o dwa mniej niż prowadzące PSV Eindhoven) i o jedno spotkanie mniej od lidera. Feyenoord z 36 "oczkami" plasuje się na 4. miejscu.

Eredivisie - 21. kolejka

Ajax Amsterdam - Feyenoord Rotterdam 2:1 (1:0)

Bramki: Brian Brobbey 37, Kenneth Taylor 90+4 - Quinten Timber 67

Ajax: Remko Pasveer - Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas, Jorrel Hato - Davy Klaassen (Kian Fitz-Jim 60), Jordan Henderson, Kenneth Taylor (Daniele Rugani 90+7) - Bertrand Traore (Christian Rasmussen 69), Brian Brobbey (Wout Weghorst 46), Steven Berghuis (Youri Regeer 69);

Feyenoord: Timon Wellenreuther - Bart Nieuwkoop (Givairo Read 60), Gernot Trauner, David Hancko, Hugo Bueno (Quilindschy Hartman 80) - Jakub Moder (Quinten Timber 60), In-Beom Hwang, Anton Milambo (Gjivai Zechiel 80) - Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda (Julian Carranza 88), Igor Paixao

Żółte kartki: Jorrel Hato, Youri Regeer, Kenneth Taylor (Ajax) - In-Beom Hwang , Gernot Trauner (Feyenoord)

Sędziował: Danny Makkelie (Willemstad)