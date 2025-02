FC Barcelona kontra Deportivo Alaves to spotkanie 22. kolejki La Liga. Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Deportivo Alaves na Polsatsport.pl.

"Duma Katalonii" stoi przed szansą na odrobienie strat do Realu Madryt. Przypomnijmy, że w sobotę podopieczni Carlo Ancelottiego niespodziewanie przegrali 0:1 z Espanyolem. Z kolei Robert Lewandowski i spółka mają za sobą efektowne ligowe zwycięstwo nad Valencią 7:1 i remis z Atalantą w Lidze Mistrzów 2:2.

ZOBACZ TAKŻE: Gdzie obejrzeć mecz Ajax - Feyenoord?

Natomiast Alaves to aktualnie 18. siła La Liga. Zespół z Vitoria-Gasteiz czeka najprawdopodobniej zacięta walka o utrzymanie w rozgrywkach do samego końca. Aktualnie do bezpiecznego miejsca Deportivo traci dwa punkty.

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Deportivo Alaves na Polsatsport.pl. Początek o 14:00.