Zespół trenera Urbana zakończył poprzedni sezon na szóstej pozycji i z takiego miejsca przystąpi też do „wiosennych” spotkań.

„Oczywiście, chciałbym wiedzieć, co się stanie z klubem. Mam na myśli prywatyzację. Potencjał jest tu ogromny. Niedługo stadion będzie piękny w całej okazałości (kończą się prace przy budowie czwartej trybuny). Wiemy, że grając w czołówce ekstraklasy, zapełnimy go. Ale widzimy, że prywatne pieniądze nie pchają się drzwiami i oknami do klubów. Trzeba wierzyć, że w końcu powstanie w Zabrzu zespół, który przed każdym sezonem będzie jednym z faworytów. Do tego są potrzebne środki finansowe” – dodał trener, którego umowa wygasa w czerwcu.

Przyznał, że jeśli inwestor się nie znajdzie, klub będzie musiał żyć ze sprzedaży młodych zawodników.

„Ja się tu czuję dobrze. Wszystkim zależy na klubie, czuć, że w Zabrzu jest trójkolorowa rodzina, ludzie na ulicach żyją Górnikiem. Nie myślę, co z moim kontraktem. Pograłbym o coś więcej, jak kibic czekający, żeby drużyna namieszała w lidze. Nie mogę zapomnieć o końcówce poprzedniego sezonu, kiedy była wielka szansa, by zagrać chociaż w europejskich pucharach, a to się nam nie udało” – stwierdził szkoleniowiec.

W styczniu Górnik sprzedał trzech zawodników – pomocników Damiana Rasaka (do Ujpestu Budapeszt) i Norberta Wojtuszka (do Jagiellonii Białystok) oraz hiszpańskiego obrońcę Manu Sancheza (do Levante UD).

Dołączyli do drużyny norweski pomocnik Sondre Liseth i 19-letni nigeryjski skrzydłowy Abbati Abdullahi.

„Szukamy napastnika i środkowego pomocnika. Możemy przeprowadzić dwa, trzy, cztery transfery. Nie chcemy przelicytować. Pewne sprawy musimy wyczyścić, żebyśmy nie mieli co pół roku wyprzedaży zawodników. Spróbujemy złapać stabilizację. Negocjujemy na kilku frontach, staramy się być dyskretni” – zaznaczył dyrektor sportowy zabrzan Łukasz Milik, który poza Abdullahim przywiózł z Nigerii czterech innych młodych graczy, trenujących z drugim zespołem.

„To plan na przyszłość. Szukaliśmy kontaktów w Nigerii. Zobaczymy, jak historia tych graczy się rozwinie” - dodał.

Trener Urban przyznał, że nigeryjski skrzydłowy może szybko dostać szansę występu w pierwszej drużynie, jeśli na to zapracuje.

„Na razie prezentuje się fajnie, ma technikę, szybkość, luz. Zobaczymy, jak się zaadaptuje w nowym kraju, środowisku. On się rozwija, motorycznie też. Po twarzy widać, że to jeszcze dzieciak, ale dzieciaki też potrafią namieszać w poważnej piłce” – ocenił trener, który prowadzi Górnika od 27 maja 2021 z 9-miesięczną przerwą.

W czerwcu 2022, tuż po rozpoczęciu letnich przygotowań, został odsunięty od zespołu. Na jego miejsce zatrudniono urodzonego w Polsce Niemca Bartoscha Gaula, który pracował poprzednio z rezerwami FSV Mainz, występującymi w czwartej lidze. W marcu 2023, kiedy zabrzanom w oczy zajrzało widmo spadku, działacze wezwali do pracy Urbana, którego kontrakt obowiązywał do czerwca. Pod kierunkiem byłego reprezentanta Polski zespół awansował na szóste miejsce wygrywając sześć ostatnich spotkań ligowych, a szkoleniowiec podpisał kolejną dwuletnią umowę.

