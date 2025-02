Przed nami Pro Bowl 2025, czyli kolejna edycja meczu gwiazd NFL, w którym zawodników jednej z największych zawodowych lig świata czekają nietypowe wyzwania i rozgrywki futbolu flagowego. Gdzie obejrzeć Pro Bowl 2025? Transmisja TV i stream online Pro Bowl 2025 od godz. 21:00 w Polsacie Sport 2 i na Polsat Box Go.

Już w niedzielę wieczorem polskiego czasu na Camping World Stadium w Orlando zmierzą się drużyny gwiazd American Football Conference (AFC) i National Football Conference (NFC). W tej pierwszej ekipie są np. Josh Allen z Buffalo Bills i Joe Thuney z Kansas City Chiefs. W drugim zespole wystąpią natomiast m.in. Saquon Barkley z Philadelphii Eagles oraz Kyle Juszczyk z San Francisco 49ers.

Pro Bowl to konkretniej mecz futbolu flagowego, w którym grają zawodnicy NFL i jest on reklamą bezkontaktowej odmiany futbolu amerykańskiego. Tu też zdobywa się przyłożenia, są efektowe chwyty, ale zamiast obaleń, zrywa się flagi. I co ważne, ta odmiana futbolu amerykańskiego, zadebiutuje w programie igrzysk olimpijskich w Los Angeles.



Od 2010 roku mecz rozgrywany jest tydzień przed Super Bowl, każdego roku na innym stadionie. W 2025 roku w wielkim finale Super Bowl zagrają drużyny Kansas City Chiefs i Philadelphia Eagles. Spotkanie zaplanowano w nocy czasu polskiego z 9 na 10 lutego i będzie można je oglądać na antenach Polsatu.



PI, Polsat Sport