AC Milan i Inter Mediolan to spotkanie derbowe rozgrywane w ramach 23. kolejki Serie A.

W znacznie lepszym położeniu w ligowej tabeli są aktualnie podopieczni Simone Inzaghiego. Inter jest drugi i walczy o dogonienie prowadzącego Napoli. "Nerazzurri" są obecnie w bardzo dobrej formie. Wystarczy wspomnieć, że w czterech ostatnich spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zapisali na swoim koncie cztery zwycięstwa.

Z kolei Milan walczy o powrót do czołówki. "Rossonerri" są na ósmym miejscu i będą próbowali wskoczyć do TOP 6. Te lokaty dają bowiem awans do europejskich pucharów. W ostatniej kolejce Milan pokonał u siebie Parmę 3:2.

Przypomnijmy, że graczami Interu są dwaj reprezentanci Polski - Piotr Zieliński i Nicola Zalewski. Ten drugi dołączył do zespołu w sobotę w ramach wypożyczenia z Romy. Mało prawdopodobne jednak, by dostał szansę debiutu już w tym starciu.

Początek o 18:00.