Te drużyny nigdy nie zagrały w największym wydarzeniu sezonu ani nie sięgnęły po trofeum. Najwięksi przegrani

Pierwszy finał Super Bowl rozegrano w 1967 roku. Od tego czasu po prestiżowe trofeum sięgnęło wiele drużyn. Są jednak ekipy, które nie tylko nigdy nie wygrały wielkiego finału, ale również nigdy nie miały okazji nawet w nim zagrać. To najwięksi przegrani futbolu amerykańskiego w Stanach Zjednoczonych.

Tylko cztery drużyny nie grały w finale Super Bowl. Te wciąż czekają na premierowe zwycięstwo

W historii tych prestiżowych rozgrywek były tylko cztery drużyny, które nigdy nie zagrały w wielkim finale Super Bowl. Stan rzeczy nie zmieni się w 2025 roku, ponieważ żadna z nich nie zameldowała się w wielkim finale. Są to:

- Detroit Lions,

- Houston Texans,

- Cleveland Browns,

- Jacksonville Jaguars.

To zaledwie cztery z 32. drużyn, które obecnie biorą udział w rozgrywkach NFL. W praktyce oznacza to, że aż 28 z nich zagrało chociaż raz w finale i doświadczyło wielkich emocji związanych z Super Bowl.

Aż 12 z 32. drużyn NFL wciąż czeka na premierowe zwycięstwo w Super Bowl. To spora lista, biorąc pod uwagę, że rozgrywki zainaugurowano już w 1967 roku. Poza wspominanymi już drużynami, do tego grona należą także:

- Arizona Cardinals,

- Atlanta Falcons,

- Cincinnati Bengals,

- Carolina Panthers,

- Tennessee Titans,

- Buffalo Bills,

- Los Angeles Chargers,

- Minnesota Vikings.

Żadnej z tych ekip kibice nie zobaczą w Super Bowl 2025. W lutym o trofeum powalczą Kansas City Chiefs i Philadelphia Eagles.

To rekordziści pod względem porażek w finale



Najwięcej porażek w finałach Super Bowl zanotowały zespoły New England Patriots i Denver Broncos. Łącznie aż po pięć razy musiały uznać wyższość przeciwników w decydującym meczu. Z drugiej strony New England Patriots wygrali sześć finałów, a ekipa z Denver triumfowała trzy razy.

Warto sprawdzić, kto najwięcej razy grał w Super Bowl, jednak wciąż czeka na historyczne zwycięstwo. Tu na pierwszym miejscu są gracze Buffalo Bills i Minnesota Vikings. Drużyny te grały po cztery razy w Super Bowl, zawsze jednak przegrywają. Poza tym:

- trzy występy w decydującym meczu na koncie mają gracze Cincinnati Bengals,

- po dwa Carolina Panthers i Atlanta Falcons.

Najbardziej utytułowane drużyny w Super Bowl



Na czele klasyfikacji wszech czasów są drużyny New England Patriots i Pittsburgh Steelers, obie sześciokrotnie wygrywały Super Bowl. O jeden triumf mniej na koncie mają zespoły Dallas Cowboys i San Francisco 49ers.

Do tego grona w lutym 2025 roku mogą dołączyć zawodnicy Kansas City Chiefs, którzy triumfowali w dwóch ostatnich finałach i chcą dopisać trzecie zwycięstwo z rzędu. Chrapkę na zwycięstwo mają też gracze Philadelphia Eagles. Do tej pory święcili jeden triumf w 2018 roku, jednak będzie to dla nich już piąty finał w historii.

Super Bowl 2025 w Polsacie



Wielki finał Super Bowl 2025 będzie transmitowany na antenie głównej Polsatu, w Polsat Sport, a także w Polsat Box Go. Wydarzenie odbędzie się w nocy z 9 na 10 lutego w Luizjanie (0:05 czasu polskiego). Czekają nas wielkie emocje.