Zła wiadomość dla kolekcjonerów: Większość pamiątek sportowych nie ma żadnej wartości. Twoje też?

Kolekcjonowanie pamiątek sportowych to hobby milionów ludzi na całym świecie. Większość z tych gadżetów nie ma żadnej wartości pieniężnej, wybrane mogą być jednak warte miliony. Warto wiedzieć, czy Twoje zbiory mają wartość większą niż tylko sentymentalna.

Pamiątki zbierają nie tylko fani sportu. Co wpływa na ich wartość?



Rzeczy związane z najlepszymi sportowcami na świecie cieszą się dużym zainteresowaniem kibiców. Rynek pamiątek sportowych to wielki, globalny biznes wyceniany na miliardy dolarów. To wszystko napędza ich popularność. W konsekwencji pamiątki zbierane są już nie tylko przez fanów, ale również przez osoby, które na co dzień przesadnie nie interesują się sportem.

Niektórzy traktują je jako inwestycje. Po czasie okazuje się jednak, że tylko nieliczne artefakty sportowe mają realną wartość finansową, która rośnie. W większości przypadków są... bezcenne, dlatego kolekcjonerzy muszą mieć wiedzę, doświadczenie i przy tym sporo szczęścia.

Wpływ na ich wartość materialną ma wiele aspektów. Przede wszystkim ważna jest unikalność danej rzeczy - im mniejszy jej nakład, tym lepiej. Świetnie widać to między innymi na przykładzie kart sportowych. Do tego wyraźny wzrost wartości obserwuje się w przypadku:

- oryginalnych artefaktów pochodzących z ważnych wydarzeń sportowych, takich jak finały, wyjątkowe mecze,

- autentycznych autografów wybranych sportowców.

Najdroższe pamiątki były sprzedawane za wiele milionów dolarów. Większej wartości nie powinny mieć jednak bilety sportowe, plakaty ze sławnymi sylwetkami czy też łatwo dostępne karty i czasopisma.

Większość pamiątek nie ma żadnej materialnej wartości



W praktyce większość pamiątek sportowych nie ma żadnej wartości, dlatego nie mogą być uznawane za instrumenty inwestycyjne. Na co dzień zbiera się gadżety sportowe, które produkowane są na masową skalę. Mogą być ważne ze względu na sentyment lub kibicowanie danemu sportowcowi czy drużynie. Trudno jednak liczyć na to, że spienięży się je z zyskiem.

Wzrost wartości tego typu pamiątek można uzyskać poprzez zebranie na nich oryginalnego podpisu sportowca, jednak to wcale nie jest łatwe. Niektórzy "łowcy" jeżdżą za wybranymi osobami czy drużynami, aby otrzymać autograf, a następnie swoje zdobycze sprzedają na aukcjach internetowych.

Trzeba uważać na fałszywe gadżety



Na rynku kolekcjonerów pamiątek sportowych należy mieć się na baczności, na aukcjach mogą pojawiać się bowiem fałszywki. Ponadto w wybranych aukcjach ceny są sztucznie podbijane po to, aby wywołać wrażenie wysokiej wartości przedmiotu. Właśnie dlatego tego typu produktów nigdy nie można kupować pod wpływem emocji. Można wówczas wiele stracić.

Oczywiście nie każdy artefakt musi przedstawiać wysoką wartość materialną. Kibice zbierają je ze względu na wartość sentymentalną. To hobby, które łączy pokolenia i inspiruje miliony ludzi na całym świecie, niezależnie od miejsca zamieszkania czy dyscypliny sportowej, którą się śledzi.