Kolejne wymiany w NBA. Ważne wieści dla Sochana, znamy szczegóły

Najlepszy strzelec Sacramento Kings De'Aaron Fox przeszedł w wymianie między trzema klubami do San Antonio Spurs, w którym występuje jedyny Polak w koszykarskiej lidze NBA Jeremy Sochan. To wzmocnienie ma zwiększyć szanse zespołu z Teksasu na awans do play off.

Rozgrywający Fox zdobywa średnio 25,0 pkt w meczu i w klasyfikacji ligowych strzelców zajmuje 13. miejsce, tuż przed liderem San Antonio, Francuzem Victorem Wembanyamą (24,6). 27-latek to jeden z najbardziej ofensywnych graczy w NBA, potrafiący zdobyć nawet 60 punktów w meczu (ustanowione 15 listopada 2024 przeciwko Minnesota Timberwolves), który ma już za sobą nominację do drużyny All-Star w 2023 roku.



Notuje także średnio 6,1 asyst oraz 5,0 zbiórek. Amerykanin wydaje się być idealnym uzupełnieniem francuskiego fenomenu, który w swoim drugim sezonie w NBA osiąga średnio także 10,9 zb. i 4 bloki, a także weterana na pozycji playmakera Chrisa Paula.

Spurs przeżywają ostatnio trudny okres, utknęli na 12. miejscu w Konferencji Zachodniej z bilansem 21 zwycięstw i 25 porażek. Dwie lokaty dzielą ich od dziesiątej, ostatniej dającej możliwość gry w play-off. Wyprzedzające ich bezpośrednio zespoły Golden State Warriors i właśnie Sacramento mają po 24 zwycięstwa i porażki.

W wymianie między trzema klubami oprócz Foxa do Spurs z Sacramento trafił także Jordan McLaughlin, Chicago Bulls oddali do Kings swojego czołowego gracza Zacha LaVine'a, a pozyskali z San Antonio Zacha Collinsa i Tre Jonesa oraz Kevina Huertera z Sacramento oraz wybory w drafcie. Do "Królów" z kolei obok LaVine'a trafił Francuz Sidy Cissoko ze Spurs i wybory w drafcie.

LaVine (średnia 24 pkt, 4,8 zb., 4,5 as.) to kolejny uczestnik Meczu Gwiazd. Dzień przed transferami jego i Foxa doszło do spektakularnej wymiany Słoweńca Luki Doncica z Dallas Mavericks na Anthony'ego Davisa z Los Angeles Lakers.

Oznacza to, że po raz pierwszy w historii NBA przed zamknięciem okienka transferowego w lidze (6 lutego) doszło do zmiany barw klubowych przez czterech koszykarzy zdobywających średnio powyżej 20 punktów. To także pierwszy taki przypadek, gdy w połowie sezonu kluby zmieniło trzech graczy (Doncic, LaVine, Fox), którzy w swoich poprzednich drużynach zdobyli ponad 10 tysięcy punktów.

