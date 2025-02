To będzie potyczka drużyn z dolnej części ligowej tabeli. Obie ekipy dzieli jednak wiele - siatkarze z Suwałk wciąż walczą o to, by "wskoczyć" do najlepszej ósemki PlusLigi, a będzinianie muszą robić wszystko, by uciec ze strefy spadkowej.

ZOBACZ TAKŻE: 44 punkty! Siatkarz zachwycił w derbach

W poprzednim spotkaniu beniaminek w trzech setach uległ PGE GiEK Skrze Bełchatów. Zawodnicy Ślepska również nie mieli łatwego zadania i również przegrali. W czterech setach pokonała ich ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - Nowak-Mosty MKS Będzin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport