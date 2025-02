Atalanta Bergamo i Bologna FC zmierzą się w ćwierćfinale Pucharu Włoch. Kto będzie górą w tym spotkaniu? Transmisja TV i stream online meczu Atalanta Bergamo - Bologna FC we wtorek 4 lutego od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Przed nami kolejne wielkie emocje w Pucharze Włoch! Tym razem na boisku zobaczymy starcie Atalanty Bergamo z Bologną. Oba zespoły w poprzedniej rundzie wysoko pokonały swoich rywali i zamierzają pójść za ciosem w ćwierćfinałowej rywalizacji.

Bologna nie miała większego problemu z Monzą. W rozgrywanym 3 grudnia starciu piłkarze z miasta Umberto Eco szybko zdobyli dwie bramki, a w drugiej połowie dołożyli do tego dwa kolejne trafienia. Co ciekawe - w tym spotkaniu wystąpił Kacper Urbański, który w zimowym oknie transferowym dołączył właśnie do... Monzy.



Atalanta miała teoretycznie łatwiejsze zadanie, gdyż jej rywalem była występująca w Serie B Cesena. Tu także obyło się bez większej sensacji i to klub z północnego Bergamo wygrał pewnie 6:1. Honorowym trafieniem dla gości popisał się występujący niegdyś w Lechii Gdańsk - Joseph Ceesay.



Zwycięzca tej rywalizacji zmierzy się z lepszym pary Juventus - Empoli.



