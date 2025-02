Rekordowe mecze w historii PlusLigi! W zestawieniu dominują dwa miejsca

9100 widzów obejrzało z trybun Ergo Areny mecz 23. kolejki PlusLigi pomiędzy Treflem Gdańsk i Jastrzębskim Węglem (1:3). To rekord frekwencji obecnego sezonu, ale w historii PlusLigi kilka meczów cieszyło się większym zainteresowaniem kibiców. Top 10 meczów z największą liczbą widzów w historii PlusLigi w galerii zdjęć.

Z dziesięciu meczów w historii PlusLigi, które mogą się pochwalić największą frekwencją, aż osiem rozegrano w Ergo Arenie położonej na granicy Gdańska i Sopotu. Sporym zainteresowaniem cieszy się inicjatywa pod nazwą "mecz kaszubski", która przyciąga na trybuny wielu kibiców.

Zobacz także: Plusligowy rekord sezonu w Gdańsku. Ten wynik robi wrażenie

Jednak to nie do trójmiejskiego obiektu należy rekord. Dwa pozostałe spotkania z tej dziesiątki odbyły się w łódzkiej Atlas Arenie i to właśnie w tej hali pewnego jesiennego dnia 2014 roku kibice dopisali najbardziej. Na czele listy cztery mecze z sezonu 2014/20, czyli z okresu tuż po zdobyciu przez reprezentację Polski mistrzostwa świata.

Ergo Arena dominuje, w czołowej dwudziestce jest kilka spotkań z Atlas Areny, a dopiero na początku trzeciej dziesiątki pojawiają się mecze rozegrane w innej hali - jest nią bydgoska Łuczniczka.

Top 10 meczów z największą liczbą widzów w historii PlusLigi w galerii zdjęć: