Selekcjoner reprezentacji Polski wybrał! Ogłoszono kadrę

- Przed nami bardzo ważny etap przygotowań do Eurobasketu. Mecze z Litwą i Macedonią Północną będą bardzo istotne dla tego, abyśmy mogli przetestować warianty i drobne różnice taktyczne, które wprowadziliśmy w ostatnim czasie przed dwumeczem z Estonią. One przyniosły nam bardzo cenne zwycięstwo w Tallinie - przerwaliśmy złą serię i chcemy kontynuować dobrą grę. Bardzo liczę, że przeciwko Litwie Spodek w Katowicach, który będzie naszym domem podczas Eurobasketu, wypełni się do ostatniego miejsca i wspólnie przeżyjemy święto koszykówki - powiedział selekcjoner, cytowany na stronie Polskiego Związku Koszykówki.

ZOBACZ TAKŻE: Co za mecz! Anwil wygrał po dogrywce

Zgrupowanie reprezentacji Polski w Katowicach rozpocznie się w 17 lutego, a zaproszenie na treningi otrzymało 15 koszykarzy.

- Zdecydowana większość to nasi weterani, najważniejsi gracze, którzy od lat stanowią trzon i filary kadry, ale jest też kilka świeżych twarzy. Trzymamy kciuki za powrót do zdrowia Mateusza Ponitki - jego rekonwalescencja przebiega świetnie, płynnie i choć dziś nie wiemy, w jakim wymiarze będzie dla nas dostępny, liczymy na jego obecność. Podobna sytuacja miała miejsce ostatnio z Michałem Sokołowskim, który przez wiele tygodni leczył uraz doznany w Tallinie, ale obecnie deklaruje powrót do gry i jest to świetna wiadomość dla całej kadry. Świetną wiadomością dla mnie jako trenera są oczywiście także inne aspekty: coraz większe minuty Olka Balcerowskiego w Maladze czy wysoka forma strzelecka Michała Michalaka oraz Łukasza Kolendy - podkreślił Milicic.

W gronie powołanych jest naturalizowany Amerykanin Luke Petrasek, nie ma uwzględnionego wcześniej w szerokiej kadrze doświadczonego A.J. Slaughtera z hiszpańskiej ekstraklasy (w meczu może wystąpić tylko jeden naturalizowany gracz). Nie ma także innych zawodników z klubów zagranicznych - wicelidera klasyfikacji zbiórek ligi francuskiej Dominika Olejniczaka czy Tomasza Gielo z hiszpańskiej ACB.

Szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności na zgrupowaniu otrzymają także zawodnicy z klubów polskiej ekstraklasy bez doświadczenia w reprezentacji - Kuba Piśla i Jakub Szumert bądź z niewielkim w niej stażem - Daniel Gołębiowski i Mateusz Szlachetka.

Polska ma zapewniony udział w najbliższym Eurobaskecie jako współorganizator fazy grupowej, która zostanie rozegrana na przełomie sierpnia i września w Katowicach. Turniej będzie gościł również na Cyprze (Limassol), w Finlandii (Tampere) i na Łotwie - w Rydze, gdzie oprócz fazy grupowej mają zostać rozegrane także mecze rundy pucharowej i o miejsca 1-8.

Mistrzostwa Europy po raz szósty z rzędu odbędą się z udziałem 24 drużyn podzielonych na cztery grupy i po raz czwarty w czterech państwach.

Biało-Czerwoni eliminacje zaczęli od porażek w lutym 2024 na wyjeździe z Litwą 64:83 i u siebie z Macedonią Północną 71:96. Potem, w listopadzie, rozegrali dwa mecze z Estonią - przegrali we Włocławku 78:82 i pokonali rywali w Tallinie 88:86. W grupie H Polska zajmuje czwarte, ostatnie miejsce z bilansem 1-3, prowadzi zaś Estonia (3-1).

Skład reprezentacji Polski na mecze z Litwą i Macedonią Północną:

Aleksander Balcerowski, Unicaja Malaga (Hiszpania)

Aleksander Dziewa, King Szczecin

Daniel Gołębiowski, WKS Śląsk Wrocław

Łukasz Kolenda, AMW Arka Gdynia

Michał Michalak, Anwil Włocławek

Luke Petrasek, Anwil Włocławek

Kuba Piśla, Tauron GTK Gliwice

Andrzej Pluta, Legia Warszawa

Mateusz Ponitka, Bahcesehir College Stambuł (Turcja)

Jakub Schenk, Trefl Sopot

Michał Sokołowski, Dinamo Banco di Sardegna Sassari (Włochy)

Mateusz Szlachetka, Dziki Warszawa

Jakub Szumert, AMW Arka Gdynia

Jarosław Zyskowski, Trefl Sopot

Przemysław Żołnierewicz, King Szczecin

AA, PAP