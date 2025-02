Super Bowl 2025. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Już w nocy z niedzieli na poniedziałek odbędzie się jedno z największych wydarzeń sportowych na świecie. Philadelphia Eagles i Kansas City Chiefs zmierzą się w Super Bowl 2025. Gdzie obejrzeć Super Bowl 2025? Transmisja TV i stream online Super Bowl 2025 w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Jak co roku Super Bowl rozgrzewa miliony kibiców. W tym sezonie w finale rozgrywek NFL wystąpią zespoły Philadelphia Eagles i Kansas City Chiefs. Podopieczni Andy'ego Reida, którzy w ostatnich dwóch latach sięgali po trofeum, są minimalnymi faworytami tego starcia.

Super Bowl to jednak nie tylko sportowa impreza, ale i widowiskowe show. Może świadczyć o tym chociażby fakt, że w tym roku za reklamowy spot w trakcie transmisji trzeba zapłacić rekordową kwotę 8 milionów dolarów.

O renomie wydarzenia mówi także fakt, że występujące w przerwie spotkania gwiazdy muzyki nie otrzymują za to żadnego wynagrodzenia, a jest to dla nich reklama. W przeszłości na scenie w trakcie Super Bowl pojawiali się chociażby tacy artyści jak Bruno Mars, Beyonce, Katy Perry, Coldplay, Lady Gaga, Shakira, Jennifer Lopez, The Weeknd, Eminem, Snoop Dogg czy Taylor Swift.

Podczas tegorocznej edycji swoje "pięć minut" otrzyma Kendrick Lamar. Amerykański raper w ostatnich miesiącach wydał nowy album - "GNX", który został doskonale przyjęty.

Na murawie Mercedes-Benz Superdome w Nowym Orleanie nie zabraknie również gwiazd. W ekipie Philadelphii Eagles prym wiedzie Jalen Hurts, z kolei w barwach Kansas City Chiefs wystąpią między innymi Patrick Mahomes czy Travis Kelce. Klub rodziny Huntów może być pierwszym w historii, który zwycięży Super Bowl trzy razy z rzędu.

Transmisja TV i stream online Super Bowl 2025 w nocy z niedzieli (9 lutego) na poniedziałek (10 lutego) od godz. 00:00 w głównym kanale Polsatu, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Julian Cieślak, Polsat Sport