Szczypiornistki Sośnicy Gliwice przełamały niechlubną serię w ORLEN Superlidze

Szczypiornistki drużyny Sośnica Gliwice pokonały na wyjeździe AWS Energa Szczypiorno Kalisz 30:28 (12:14) w meczu 14. kolejki ORLEN Superligi kobiet. To już 13. porażka kaliszanek w tym sezonie rozgrywek ligowych.

Pierwsza połowa przebiegła pod dyktando gospodyń, mimo dobrej dyspozycji bramkarki Sośnicy, Weroniki Kordowieckiej, która po 30 minutach mogła pochwalić się 39% skutecznością interwencji. W drużynie Szczypiorna wyróżniała się Digdem Hosgor, zdobywając pięć bramek w pierwszej odsłonie. Choć początkowo inicjatywę przejęły przyjezdne, kaliszanki zdołały odwrócić losy spotkania i objąć prowadzenie. W końcówce gliwiczanki doprowadziły do remisu, jednak gospodynie odpowiedziały dwoma trafieniami, schodząc na przerwę z korzystnym wynikiem 14:12.

Po przerwie obraz gry nie uległ zmianie – podopieczne Michała Kubisztala próbowały odrobić straty, jednak kaliszanki wykazywały się skutecznością i konsekwentnie powiększały swoją przewagę, osiągając czterobramkowe prowadzenie (20:16). Gliwiczanki nie zamierzały się poddawać i na kwadrans przed końcem doprowadziły do remisu. W ataku wyróżniała się Wiktoria Kostuch, która pewnie wykorzystywała rzuty karne, a także Edyta Byzdra, skuteczna z dystansu. Wynik remisowy utrzymywał się aż do 59. minuty, kiedy Katarzyna Kozimur trafiła do siatki i rzutem na taśmę zapewniła swojej drużynie zwycięstwo. W ostatnich sekundach meczu wynik przypieczętowała jeszcze Kostuch, a spotkanie zakończyło się wynikiem 30:28.

Szczypiornistki z Gliwic wreszcie przerwały serię porażek, która ciągnęła się od kilku tygodni. Podopieczne Michała Kubisztala przegrały sześć kolejnych spotkań, co kosztowało je utratę miejsca w strefie premiowanej awansem do fazy play-off. Tym razem jednak odniosły zwycięstwo nad najsłabszym zespołem ligi, przełamując swoją fatalną passę. Gospodynie tego meczu nadal zamykają tabelę ORLEN Superligi kobiet z dorobkiem zaledwie trzech punktów. Ich jedyna wcześniejsza wygrana miała miejsce tydzień temu w 12. kolejce, kiedy pokonały MKS URBIS Gniezno (32:30). Zespół z Gniezna zakończy natomiast 14. serię spotkań starciem z ekipą Młyny Stoisław Koszalin, która plasuje się na przedostatnim miejscu w tabeli.

AWS Energa Szczypiorno Kalisz - Sośnica Gliwice 28:30 (14:12)

AWS Energa Szczypiorno Kalisz: Karolina Osowska, Marta Lewalska, Patrycja Chojnacka, Camille Sanches, Daria Miłek, Digdem Hosgor, Elena Gjorgjijevska, Juliane Pereira, Katarzyna Czapracka, Małgorzata Trawczyńska, Paulina Kucharska, Milena Kaczmarek, Wiktoria Gliwińska, Wiktoria Witkowska, Andżelika Petroll, Paulina Musial.

Sośnica Gliwice: Annamaria Musakova, Sabina Kubisztal, Weronika Kordowiecka, Edyta Byzdra, Karolina Szczygieł, Katarzyna Kozimur, Moniky Bancilon, Sandra Guziewicz, Natalia Dmytrenko, Wiktoria Kostuch, Aleksandra Dorsz, Kinga Strózik, Maja Tukaj.

Najwięcej bramek: dla Szczypiorna - Digdem Hosgor 8, Milena Kaczmarek 7, Wiktoria Witkowska i Małgorzata Trawczyńska po 3, dla Sośnicy - Wiktoria Kostuch 9, Natalia Dmytrenko 5, Edyta Byzdra i Moniky Bancilon po 4.

Skrót meczu: