Włosi pod wrażeniem Zalewskiego. Piszą o "wymarzonej karierze"

Włoskie media zachwycają się postawą Nicoli Zalewskiego. Polak wszedł z ławki w derbach Mediolanu i zanotował asystę, pokazując się ze świetnej strony. "To mówi samo za siebie" - piszą o 23-latku.

Ostatnie dni w życiu Nicoli Zalewskiego to prawdziwy rollercoaster. Jeszcze w sobotę ogłaszano jego przedłużenie kontraktu z Romą i wypożyczenie do Interu, a już w niedzielę Polak miał okazję pierwszy raz zaprezentować się w nowych barwach.

ZOBACZ TAKŻE: Asysta Zalewskiego w debiucie! Remis w derbach Mediolanu

Zalewski wszedł na boisko w 76. minucie szlagierowego spotkania z Milanem i zaliczył asystę w doliczonym czasie przy trafieniu Stefana de Vrija, czym znacząco przyczynił się do wywalczenia remisu przez Inter. Starcie zakończyło się wynikiem 1:1.

Włoskie media rozpływają się nad Zalewskim

Początkowo transfer Polaka wywołał dużo kontrowersji i różnych głosów, biorąc pod uwagę ostatnią dyspozycję reprezentanta naszego kraju i rywalizację na jego pozycji w nowym klubie. Zalewski nieoczekiwanie dostał szansę już na początku jego przygody z Interem i w najlepszy możliwy sposób odwdzięczył się trenerowi.

"Simone Inzaghiemu należą się gratulacje, bo widział w nim coś, czego zwykli ludzie nie dostrzegli. Przez kilka lat w Romie Zalewski przeszedł od statusu pięknej obietnicy do roli zmiennika, nawet nie luksusowego" - pisze "La Gazzetta dello Sport".

"Kliniczne oko Inzaghiego wskazywało na niego. Trener Interu uznał, że to właściwy człowiek do zastąpienia Buchanana. Na wieść o Zalewskim wielu kibiców Interu zmarszczyło nosy, ale spojrzenie trenera jest inne. Sięga znacznie dalej" - dodają dziennikarze włoskiej gazety.

Serwis Tuttomercatoweb.com ocenia z kolei występ Polaka na 6,5 i wspomina o obiecującej przyszłości. "Jeśli będzie się tak nadal prezentował i Inzaghi będzie w stanie go odbudować, to sprawi, że spełni przesłanki i obietnice z początków wymarzonej kariery. Asysta w jego pierwszym meczu - to mówi samo za siebie".

Jeden z klubowych portali "Nerazzurrich" - fcinter1908.it - wystawił Zalewskiemu siódemkę, pisząc o jego postawie w samych superlatywach.

"Zastrzyk energii dla tego zespołu. Ciekawe dośrodkowania, próby wejścia w drybling. I w końcu asysta dla de Vrija. Decydująca" - skwitowano debiut kadrowicza.

Julian Cieślak, Polsat Sport