Magda Linette/Sofia Kenin kontra Laura Samson/Marketa Vondrousova to mecz pierwszej rundy turnieju WTA w Abu Zabi. Relacja live i wynik na żywo pojedynku Magda Linette/Sofia Kenin - Laura Samson/Marketa Vondrousova na Polsatsport.pl.

Magda Linette wraca na kort po nieudanym Australian Open, gdzie odpadła w pierwszej rundzie. Póki co jednak poznanianka wystąpi w deblu podczas turnieju WTA 500 w Abu Zabi, a jej partnerką będzie Sofia Kenin. Polsko-amerykański duet zmierzy się z Laurą Samson i Marketą Vondrousovą.

Dla Linette i Kenin to drugi wspólny występ w tym sezonie. Na początku stycznia dotarły do półfinału zmagań w Hobart, jednak nie przystąpiły do spotkania z Monicą Niculescu i Fanny Stollar. Powodem rezygnacji był uraz lewego uda Polki.

Relacja live i wynik na żywo pojedynku Magda Linette/Sofia Kenin - Laura Samson/Marketa Vondrousova na Polsatsport.pl. Początek zaplanowano na godzinę 11:30.

Julian Cieślak, Polsat Sport