8:2! Polacy rozbili rywali na mistrzostwach świata

Biało-Czerwoni znakomicie rozpoczęli spotkanie, bowiem już pierwsza akcja zakończyła się golem Patryka Pawlaka. Potem przez długie minuty posiadali inicjatywę, długo rozgrywali akcje, ale mieli kłopoty ze skutecznością. Dopiero po drugim golu Jacka Kurowskiego Chorwaci rozluźnili szyki obronne, co skwapliwie wykorzystali Polacy. Eryk Bembenek i Gracjan Jarzyński dołożyli kolejne trafienia, lecz rywale wcale nie zamierzali się poddawać.

Dwa krótkie rogi na bramki zamienił Mario Mucic i gospodarze postawili wszystko na jedną kartę wycofując bramkarza. Polacy momentami byli zmuszeni do głębokiej defensywy, ale przetrwali napór przeciwnika. W końcówce rozstrzelał się Jarzyński, który w ciągu zaledwie czterech minut czterokrotnie wpisał się na listę strzelców. Hokeista HTHC Hamburg miał dość ułatwione zadanie, bowiem bramka Chorwatów cały czas była pusta.

"Pierwsza połowa była niezwykle ciężka, było trochę szachów i tylko 1:0 do przerwy. Później ten mecz ułożył się po naszej myśli, wykorzystaliśmy swoje szanse i odskoczyliśmy rywalom. Chorwaci zostali zmuszenie do wycofania bramkarza, ale my broniliśmy się bardzo dobrze" - skomentował spotkanie Jakub Janicki.

Polacy, którzy przegrali na inaugurację z Austrią 2:6, na zakończenie fazy grupowej w czwartek (początek, godz. 17.50) zmierzą się z RPA. Drużyna z Afryki we wtorek przegrała z Austriakami 6:8. W tej sytuacji biało-czerwonym wystarczy remis, by zapewnić sobie awans do ćwierćfinału.

Do najlepszej ósemki mistrzostw zakwalifikują się po dwie najlepsze drużyny z trzech grup oraz dwie reprezentacje z trzech miejsc z najlepszym bilansem. Pozostałe ekipy będą rywalizować o lokaty 9-12.

W Porecu równolegle rozgrywane są halowe MŚ kobiet z udziałem Polek, które we wtorek pokonały Tajlandię 1:0.

Polska - Chorwacja 8:2 (1:0)

Bramki: dla Polski: Patryk Pawlak (1), Jacek Kurowski (24), Eryk Bembenek (27), Gracjan Jarzyński - pięć (28, 37, 39, 40, 40); dla Chorwacji: Mario Mucic - dwie (29, 32).

PAP