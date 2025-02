ATP w Rotterdamie: Carlos Alcaraz - Botic van de Zandschulp. Relacja live i wynik na żywo

Carlos Alcaraz kontra Botic van de Zandschulp to mecz 1. rundy turnieju ATP w Rotterdamie. Relacja live i wynik na żywo pojedynku Carlos Alcaraz - Botic van de Zandschulp na Polsatsport.pl.

Dla Alcaraza będzie to pierwsze spotkanie od przegranej z Novakiem Djokoviciem podczas Australian Open. Hiszpan w Melbourne dotarł do ćwierćfinału, a teraz wraca do rywalizacji w ramach zmagań ATP Tour 500 w Rotterdamie.

Do tej pory trzeci tenisista świata mierzył się z van de Zandschulpem trzykrotnie. Zwyciężył dwa razy, natomiast w ich ostatnim starciu - w 2. fazie wielkoszlemowego US Open 2024 - sensacyjnie w trzech setach lepszy okazał się Holender.

Relacja live i wynik na żywo pojedynku Carlos Alcaraz - Botic van de Zandschulp na Polsatsport.pl. Początek zaplanowano na godzinę 19:30.

Julian Cieślak, Polsat Sport