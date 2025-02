Hubert Hurkacz kontra Jiri Lehecka to spotkanie 1/8 finału turnieju ATP w Rotterdamie. Gdzie obejrzeć mecz Hurkacz - Lehecka? Transmisja meczu w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

Będzie to starcie zawodników, którzy w światowym rankingu plasują się blisko siebie. Hurkacz zajmuje 21. lokatę, z kolei Lehecka jest 24. W pierwszej rundzie zmagań na kortach w Holandii Polak w dwóch setach uporał się Flavio Cobollim. Teraz czas na kolejny etap rywalizacji i starcie z trudniejszym rywalem.

Lehecka w pierwszej rundzie pokonał Alexeia Popyrina. Czech potrzebował dwóch setów, by wyeliminować z turnieju Australijczyka. Teraz przyjdzie mu zmierzyć się z Hurkaczem. Warto wspomnieć, że dla 24-latka będzie to doskonała okazja do rewanżu za to, co wydarzyło się w Rotterdamie rok temu.

Otóż do tej pory Polak i Czech grali ze sobą tylko raz i miało to miejsce w pierwszej rundzie ubiegłorocznego turnieju w Rotterdamie. Wówczas po zaciętym, trzysetowym boju lepszy okazał się Hurkacz. Jak będzie tym razem?

ATP w Rotterdamie: Hubert Hurkacz - Jiri Lehecka. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Hurkacz - Ledecka w środę 5 lutego w Polsacie Sport 3, Polsat Sport Premium 1 oraz na Polsat Box Go. Początek ok. 21:00.