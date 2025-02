Była liderka rankingu WTA zakończyła karierę. Zaskakująca decyzja

Niespełna 34-letnia Halep zaskakującą decyzją podzieliła się po zakończeniu wtorkowego spotkania. Rumunka na własnym terenie uległa Lucii Bronzetti 1:6, 1:6.

- Moje ciało już nie wytrzymuje, ale dzisiaj chciałem zagrać i pożegnać się na boisku. Podejmuję tę decyzję ze spokojną duszą. Moje ciało potrzebuje wiele czasu, by wrócić do stanu sprzed urazu. Wiem, co to oznacza. Dlatego chciałam dziś przyjechać do Kluż-Napoki, by zagrać przed wami i pożegnać się na korcie. Nie wiem, czy kiedykolwiek wrócę. To ostatni raz, kiedy tu gram - powiedziała w wywiadzie.

Była liderka rankingu WTA w marcu wróciła do gry po zawieszeniu za doping. Zawieszona została w październiku 2022 roku, a następnie zdyskwalifikowana na cztery lata. Ostatecznie karę skrócono po jej odwołaniu do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS). Po powrocie zagrała w dwóch turniejach rangi WTA - w marcu w Miami i w październiku w Hong Kongu. W obu odpadła w pierwszej rundzie.

W styczniu miała zagrać w kwalifikacjach do Australian Open dzięki "dzikiej karcie". Postanowiła jednak wycofać się z rywalizacji. Turniej w Cluj-Napoca był jej ostatnim.

Halep jest dwukrotną mistrzynią wielkoszlemową. W dorobku ma także dziewięć tytułów rangi WTA. W sezonach 2017 i 2018 kończyła rok jako liderka światowego rankingu.