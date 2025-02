Cezary Kulesza z nowym stanowiskiem? PZPN wydał komunikat

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że Cezary Kulesza będzie ubiegał się o stanowisko członka Komitetu Wykonawczego UEFA. Do tej pory tę funkcję sprawował Zbigniew Boniek, lecz jego kadencja dobiega końca. Wybory odbędą się w kwietniu w Belgradzie.

Komitet Wykonawczy UEFA ma obecnie 20 członków. W jego skład wchodzą prezydent UEFA, sześciu wiceprezydentów i 13 członków.

"W zbliżających się wyborach, które odbędą się już w kwietniu w Belgradzie, kandydaci reprezentujący krajowe federacje (z nieoficjalnych informacji wynika, że ich liczba będzie rekordowo duża) będą walczyć o 9 miejsc" - czytamy w komunikacie PZPN.

Przypomnijmy, że aktualnie Polskę w kluczowym organie europejskiej federacji piłkarskiej reprezentuje poprzednik Kuleszy na stanowisku prezesa PZPN, czyli Zbigniew Boniek.

"Obecnie nasz kraj reprezentuje Zbigniew Boniek, powołany na członka Komitetu w 2017 roku, kiedy to był Prezesem PZPN. Jego kadencja właśnie się kończy. Po konsultacjach z wiceprezesami federacji podjęto decyzję o desygnowaniu aktualnego Prezesa – Cezarego Kuleszy, do ubiegania się o to stanowisko w strukturach UEFA" - przekazał PZPN.

Do zadań Komitetu Wykonawczego UEFA należą m.in. wybór organizatorów najważniejszych turniejów (mistrzostw Europy, finałów Ligi Mistrzów, Ligi Europy czy Ligi Konferencji), a także decyzje dotyczące podziału środków finansowych dla poszczególnych związków krajowych.

Funkcję prezesa PZPN Kulesza sprawuje od sierpnia 2021 roku. Wcześniej przez pięć lat był wiceprezesem ds. piłkarstwa profesjonalnego. Ponadto przez ponad dekadę był prezesem Jagiellonii Białystok. W tym roku latem odbędą się kolejne wybory na szefa PZPN, w których 63-latek najprawdopodobniej będzie ubiegał się o reelekcję.