Jiri Lehecka będzie kolejnym rywalem Huberta Hurkacza w halowym turnieju ABN AMRO Open w Rotterdamie (ranga ATP 500). Czeski tenisista awansował do 1/8 finału pokonując reprezentanta Australii Alexeia Popyrina 7:5, 6:2.

Spotkanie dwóch zawodników, którzy w rankingu ATP są bardzo blisko siebie (Lehecka zajmuje 24. pozycję, Popyrin 26.), w pierwszym secie długo było bardzo wyrównane. Obaj gracze dość pewne wygrywali swoje gemy serwisowe, aż do stanu 5:5 żaden z nich nie wypracował sobie ani jednej okazji do przełamania.

ZOBACZ TAKŻE: Świetny mecz Huberta Hurkacza w Rotterdamie. Polak gra dalej!

W końcu, w dziesiątym gemie, dwukrotnie udało się to Popyrinowi, ale po długiej walce Czech zdołał się obronić i wyjść na prowadzenie 6:5. Zaraz potem to Lehecka zdobył dwa "break pointy", wykorzystał już pierwszego z nich i zwyciężył w pierwszej partii 7:5.

W drugim secie reprezentant Czech miał już wyraźną przewagę. Na początku tej części meczu ponownie wykorzystał okres słabszej gry przeciwnika i przełamał jego serwis, nie tracąc przy tym ani jednego punktu. Od stanu 3:0 kontrolował sytuację na korcie, skutecznie "pilnował" swojego podania, a na koniec spotkania po raz trzeci wygrał gema przy serwisie Popyrina.

Po godzinie i 27. minutach gry Lehecka zwyciężył 7:5, 6:2 i w 1/8 finału turnieju w Rotterdamie to on zmierzy się z Hurkaczem. Będzie to jego drugie w karierze starcie z polskim tenisistą. Pierwsze z nich również miało miejsce w Rotterdamie - w ubiegłym roku w Ahoy Arenie lepszy był wrocławianin, który po zaciętej walce zwyciężył 6:3, 6:7, 7:6.

Rozstawiony w Rotterdamie z numerem ósmym Hurkacz w swoim meczu pierwszej rundy pokonał w poniedziałek Włocha Flavio Cobollego 6:3, 6:2.

Turniej ABN AMRO Open w Rotterdamie (ranga ATP 500), 1. runda

Jiri Lehecka (Czechy) - Alexei Popyrin (Australia) 7:5, 6:2

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

GW, Polsat Sport