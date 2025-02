Hubert Hurkacz za burtą! Polsko-czeski duet odpadł z turnieju w Rotterdamie

Pierwszy set rozpoczął się pomyślnie dla Hurkacza i Mensika, którzy pewnie utrzymywali własne podanie i skutecznie odpierali ataki bardziej doświadczonych w grze podwójnej rywali. Kluczowy okazał się jednak jedenasty gem – Włosi wykorzystali jedyną szansę na przełamanie, odbierając serwis polsko-czeskiej parze. Chwilę później domknęli seta, wygrywając własne podanie. Mimo aż czterech okazji na przełamanie, Hurkacz i Mensik nie zdołali znaleźć sposobu na przełamanie rywali.

ZOBACZ TAKŻE: Hubert Hurkacz poznał kolejnego rywala w turnieju w Rotterdamie

Druga partia zaczęła się podobnie jak pierwsza, z oboma duetami pewnie wygrywającymi swoje gemy serwisowe, co sprawiło, że mecz pozostawał wyrównany. W ósmym gemie Polak i Czech mieli dwie szanse na przełamanie rywali, jednak nie udało im się wykorzystać żadnej z nich. Włosi odzyskali kontrolę nad spotkaniem, a obie pary skutecznie broniły swoich serwisów, aż do wyniku 6:6, co oznaczało tie-break. W nim doświadczenie włoskiej pary okazało się decydujące – pokonali oni Polaka i Czecha 7:1, wygrywając tym samym cały mecz.

W pierwszej rundzie debla podczas turnieju ATP w Rotterdamie wystąpi także Jan Zieliński, który w parze z Belgiem Sanderem Gille zmierzy się z chorwacko-chińskim duetem Ivan Dodig/Zhizhen Zhang. Mecz zaplanowano na środę około godziny 14:00.

Hurkacz natomiast wciąż liczy się w rywalizacji singlowej. W drugiej rundzie turnieju jego przeciwnikiem będzie Czech Jiri Lehecka. Spotkanie odbędzie się w środę.

Hubert Hurkacz/Jakub Mensik - Simone Bolelli/Andrea Vavassori 5:7, 6:7 (1)