Natalia Bukowiecka nie będzie dobrze wspominała mityngu World Athletics Indoor Tour Gold w Ostrawie. Polka w trakcie biegu na 400 metrów doznała kontuzji, przez co nie dobiegła do mety. Po zawodach 26-latka zabrała głos za pośrednictwem Instagrama.

"Dziś smutny dzień dla mnie. Pierwszy raz w karierze nie ukończyłam biegu. Natomiast dla wszystkich, którzy się martwią i pytają, najprawdopodobniej to nic poważnego. Od pewnego czasu mam problem z mięśniem dwugłowym. Dziś po 100 metrach poczułam ból i choć bardzo chciałam biec dalej wiedziałam, że może to pogorszyć sprawę, dlatego się zatrzymałam. O tym co dalej z sezonem halowym zdecydujemy po badaniach" - napisała na Instastory brązowa medalistka olimpijska z Paryża.

Uraz może pokrzyżować najbliższe plany startowe aktualnie najlepszej polskiej lekkoatletki. Bukowiecka miała w nadchodzącą sobotę pobiec na 60 metrów w zawodach w Łodzi. Później planowała starty na 400 metrów we francuskim Lievin, w Copernicus Cup i halowych mistrzostwach Polski. Dwie ostatnie imprezy odbędą się w Toruniu.

Bukowiecka (wcześniej Kaczmarek) ma w swoim dorobku trzy medale olimpijskie - złoto w sztafecie mieszanej i srebro w sztafecie z Tokio oraz brąz indywidualnie z Paryża. Ponadto zdobywała liczne medale mistrzostw świata i Europy, zarówno na hali, jak i na stadionie. W tym roku najważniejszą imprezą dla lekkoatletów będą mistrzostwa świata, które we wrześniu odbędą się w stolicy Japonii.