O włos od wygranej! Ewa Swoboda druga w Ostrawie

Polka ze świetnej strony zaprezentowała się w półfinale, w którym uzyskała czas 7:11 i wygrała swój bieg. W finale Swoboda była murowaną faworytką do zwycięstwa. Niestety, minimalnie opóźniła start przez co do samego końca musiała walczyć o zwycięstwo z van der Weken. Zawodniczki wpadły na metę niemal w tym samym momencie.

ZOBACZ TAKŻE: Kuś wystartowała na nietypowym dystansie

Fotofinisz wykazał, że minimalnie szybsza okazała się reprezentantka Luksemburga. Zwyciężczyni dobiegła do mety z czasem 7,08, a Swoboda z 7,09.

Dla Polki był to pierwszy start w tym sezonie halowym.