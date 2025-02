Piątek asystuje w Pucharze Turcji. Jego zespół na szczycie grupy

Jako że było to spotkanie pucharowe przeciwko niżej notowanemu rywalowi, trener Cagdas Atan zdecydował się dać odpocząć Krzysztofowi Piątkowi, który rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. Zespół ze Stambułu świetnie wszedł w spotkanie, a już w 4. minucie wynik otworzył Figueiredo – Brazylijczyk, który na co dzień pełni rolę zmiennika Polaka. Wykorzystał on fatalny błąd młodego Laye Diedhiou, który zbyt krótkim podaniem do własnego bramkarza sprezentował gospodarzom gola.

Podopieczni Atana poszli za ciosem i w 25. minucie ponownie trafili do siatki. Po raz drugi na listę strzelców wpisał się Figueiredo, tym razem popisując się efektownym lobem nad bramkarzem rywali. Przed przerwą ekipa Corum FK zdołała jednak zmniejszyć straty – Mustafa Yalcinkaya popisał się perfekcyjnie wykonanym rzutem wolnym, umieszczając piłkę pod podskakującym murem i pokonując golkipera gospodarzy.

Druga połowa szybko rozwiała nadzieje Corum FK na wyrównanie. Już na początku tej odsłony, po świetnym dośrodkowaniu z rzutu rożnego, najwyżej do piłki wyskoczył Hamza Gureler, który celnym strzałem głową umieścił futbolówkę w siatce. W 61. minucie na boisku pojawił się Piątek, zastępując Berata Ozdemira. Polak miał swój udział przy ostatnim golu dla gospodarzy, zdobytym w doliczonym czasie gry – precyzyjnie dograł piłkę w pole karne, gdzie świetnie ustawiony Figueiredo skompletował hat-tricka.

Dzięki temu zwycięstwu ekipa Piątka ma na koncie cztery punkty po dwóch spotkaniach i aktualnie przewodzi tabeli grupy C. W kolejnej kolejce Basaksehir zmierzy się z pierwszoligowym Eyupsporem, który zajmuje czwarte miejsce w obecnym sezonie tureckiej ekstraklasy. Drużyna ze Stambułu plasuje się natomiast na szóstej pozycji w tych rozgrywkach.

Basaksehir - Corum FK 4:1 (2:1)

Bramki: Joao Vitor Brandao Figueiredo 4, 25, 90+2; Hamza Gureler 49 - Mustafa Yalcinkaya 39

Skrót meczu: