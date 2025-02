Dobiega końca zimowe okno transferowe. Najciekawsze ruchy z udziałem polskich piłkarzy będą omawiane w najnowszym wydaniu Polsat Futbol Cast. Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast? Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.

W kilku krajach okno transferowe jeszcze trwa, lecz w tych najważniejszych ligach w Europie nie można już dokonywać wzmocnień. Reprezentanci Polski byli bohaterami kilku ciekawych ruchów tej zimy. Z pewnością najgłośniej było o wypożyczeniu Nikoli Zalewskiego z Romy do Interu. Na tej samej zasadzie barwy zmienili chociażby Kacper Urbański (z Bologni do Monzy) i Tymoteusz Puchacz (z Holstein Kiel do Plymouth Argyle).

O zimowych przenosinach w Polsat Futbol Cast podyskutują Tomasz Hajto i Roman Kołtoń. Prowadzący poruszą również temat Krzysztofa Piątka. 29-latek znakomicie radzi sobie w Turcji - aktualnie jest liderem klasyfikacji strzelców tamtejszej ligi.

Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie podczas najnowszego wydania Polsat Futbol Cast.

Polsat Futbol Cast. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online - 5.02

Transmisja programu w środę 5 lutego w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o 9:00. Po zakończeniu odcinka program będzie dostępny w całości na Polsatsport.pl i kanale YouTube Polsatu Sport.