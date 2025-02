Problemy zdrowotne czołowego siatkarza polskiego klubu. "Bóle czułem już od kilku miesięcy"

Moritz Karlitzek po raz ostatni zagrał w PlusLidze na początku stycznia, w meczu z drużyną Nowak-Mosty MKS Będzin (3:0). Później niemiecki przyjmujący pauzował, a 21 stycznia klub ze stolicy Warmii wydał komunikat - uraz łydki oznacza, że przerwa w grze potrwa około trzech tygodni.

– Od pewnego czasu mam problem z łydkami. Wkrótce udam się na kolejne badania, które pozwolą stwierdzić, jak wygląda sytuacja, czy jest jakiś progres – powiedział Karlitzek w Radio UWM FM.

– W trakcie sezonu odczuwałem duży ból i próbowaliśmy ustalić, co jest jego przyczyną. Na początku nie było to jasne, więc ustalenie tego zajęło nam trochę czasu. Bóle czułem więc już od kilku miesięcy – zaznaczył przyjmujący Indykpolu AZS.



Siatkarz aktualnie wykonuje ćwiczenia, które nie wymagają obciążenia nóg. O skakaniu nie ma jeszcze mowy...

– Mogę wykonywać część ćwiczeń fizycznych, ale jeszcze trzymam się z daleka od boiska do siatkówki. Mogę wykonywać lekkie ćwiczenia kardio i niektóre ćwiczenia izometryczne. Robię wszystko co możliwe w mojej sytuacji, ale to trudne, gdy nie mogę dotykać piłki i brać udział w treningu sześciu na sześciu – przyznał.

– Ciężko coś więcej powiedzieć na temat powrotu na boisko, bo nie jestem lekarzem. Będę się starał cierpliwie wykonywać zalecenia lekarzy. To nie jest dla mnie łatwa sytuacja, bo nie mogę teraz pomóc drużynie, ale z drugiej strony muszę to zrozumieć. To również część życia zawodowego sportowca – dodał Karlitzek.