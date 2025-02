Ronaldo zaskoczył! Wskazał najlepszego piłkarza w historii. "To oczywiście moje zdanie"

Cristiano Ronaldo, jeden z najbardziej utytułowanych piłkarzy w historii, po raz kolejny wywołał dyskusję, ogłaszając się najlepszym zawodnikiem wszech czasów. W wywiadzie dla Edu Aguirre z "El Chiringuito" przedstawił swoje argumenty, które mają potwierdzać jego stanowisko.

- Sądzę, że jestem najbardziej kompletnym zawodnikiem, jaki kiedykolwiek istniał. To oczywiście moje zdanie - stwierdził Ronaldo w wywiadzie.

Portugalczyk wymienił swoje największe atuty, podkreślając skuteczność w grze głową, precyzję przy stałych fragmentach, umiejętność strzałów obiema nogami, a także imponującą szybkość i siłę fizyczną. Zaznaczył, że choć szanuje tych, którzy za najwybitniejszych uważają Messiego, Maradonę czy Pelego, to jego zdaniem żaden z nich nie dorównuje mu pod względem wszechstronności.

- Twierdzenie, że Cristiano nie jest kompletny, to kłamstwo. Uważam, że to właśnie ja jestem najbardziej kompletny. Nie widzę nikogo lepszego ode mnie. Najlepszy w historii jestem ja. Koniec, kropka - zaznaczył Portugalczyk.

Piłkarz saudyjskiego Al-Nassr nie po raz pierwszy wzbudza kontrowersje swoimi wypowiedziami. W przeszłości wielokrotnie podkreślał swoje osiągnięcia zarówno na poziomie klubowym, jak i reprezentacyjnym. W 2016 roku poprowadził Portugalię do triumfu na mistrzostwach Europy, choć w jego kolekcji brakuje złota mundialu. Mimo to uważa, że jego dorobek oraz statystyki mówią same za siebie.

Ronaldo, który 5 lutego 2025 roku skończy 40 lat, wciąż prezentuje wysoką formę. W obecnym sezonie dla Al-Nassr zdobył już 23 bramki w 25 występach, do których dołożył cztery asysty. Jego celem jest osiągnięcie magicznej granicy tysiąca goli w karierze – do tego imponującego wyniku brakuje mu już tylko 77 trafień.