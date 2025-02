Samobójcze trafienie polskiego piłkarza przesądziło o wyniku

Michał Helik z Oxford United trafił do własnej bramki w przegranym na wyjeździe 0:1 z FC Burnley wtorkowym meczu Championship, czyli zaplecza Premier League.

29-letni polski obrońca rozegrał piąte spotkanie w ekipie z Oxfordu, do której trafił w styczniu z grającego poziom niżej (League One) Huddersfield. W meczu Luton Town (3:2) strzelił bramkę, a we wtorek zaliczył "samobója".

Helik do własnej bramki skierował piłkę w 33. minucie i - jak zwróciła uwagę stacja BBC - był to pierwszy gol wicelidera tabeli na własnym stadionie od 21 grudnia. Tego samego dnia ekipa z Oxfordu doznała ostatniej ligowej porażki; w kolejnych dziewięciu potyczkach była niepokonana.

Burnley, spadkowicz z Premier League, w 31 występach zgromadziło 61 punktów, o dwa mniej od prowadzącego Leeds United, które rozegrało jeden mecz mniej.

Oxford Utd. z 37 pkt jest 16. w 24-drużynowej stawce.

Burnley - Oxford United 1:0 (1:0)



Bramka: Helik 33 (sam.).

Burnley: Trafford - Roberts, Egan-Riley, Esteve, Humphreys - Cullen, Laurent - Anthony, Mejbri (71 Sarmiento), Foster (90 Shelvey) - Flemming (82 Barnes).

Oxford United: Cummings - Long (87 tr Haar Romeny), Helik, Brown, Leigh - Vaulks (46 Dembele), Brannagan - Płacheta (76 Phillips), Matos, Goodrham (76 El Mizouni) - Bradshaw (61 Harris).

Żółte kartki: Roberts, Mejbri - Vaulks, Brannagan.

