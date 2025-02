Takie słowa o Fornalu! "To już jest celebryta! Bystry i wygadany chłopak"

Jakub Bednaruk i Marek Magiera we wtorkowym programie Polsat SiatCast poruszyli między innymi temat Tomasza Fornala. Eksperci określili go mianem nie tylko wspaniałego siatkarza, ale i celebryty, w pozytywnym znaczeniu tego słowa.

Tomasz Fornal to jeden z najlepszych zawodników świata, a przy tym ulubieniec polskich kibiców. O przyjmującym w programie Polsat SiatCast wypowiedzieli się Marek Magiera i Jakub Bednaruk.

- Kibice często przychodzą na gwiazdy. Osobiście bardzo żałuję, że w przyszłym sezonie nie zobaczymy Fornala w PlusLidze, bo to jest facet, który wykroczył już poza postać świetnego zawodnika. To już nie jest tylko siatkarz... - nie zdołał dokończył Bednaruk.

- Uważaj teraz. Tomek, nie słuchaj. Zatkaj uszy. Fornal to już jest celebryta! - wtrącił się Magiera.

Bednaruk bez zastanowienia zgodził się z Magierą, podkreślając, że będzie tęsknił za Fornalem. Srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Paryżu odchodzi bowiem z Jastrzębskiego Węgla po tym sezonie. Jego nowym zespołem ma być Ziraat Bankasi Ankara.

- On się z tym dobrze bawi. Różnie można to odbierać, ale mi bardzo podoba się, jak on funkcjonuje. Będzie mi go brakować, bo on robi otoczkę. Bystry, wygadany chłopak, a przede wszystkim świetny siatkarz i to dla niego ludzie przychodzą na mecze - dokończył Bednaruk.

Julian Cieślak, Polsat Sport