Transfer "last minute". Manchester City pozyskał zastępcę laureata Złotej Piłki

23-letni Gonzalez podpisał kontrakt do 2029 roku. Występuje na pozycji defensywnego pomocnika, na której ma zastąpić w drużynie mistrzów Anglii kontuzjowanego od wielu miesięcy swojego rodaka Rodriego, laureata Złotej Piłki 2024.

- Transfer był trudny do zrealizowania, ponieważ jego występy były wyjątkowe, a on odgrywał ważną rolę w FC Porto. Jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się sfinalizować ten transfer przed zamknięciem okna - oświadczył Txiki Begiristain, odpowiedzialny za rekrutację zawodników do klubu.

Gonzalez jest czwartym piłkarzem pozyskanym przez City w tym oknie transferowym. Wcześniej do zespołu trenera Pepa Guardioli dołączyli środkowi obrońcy Abdukodir Khusanov i Vitor Reis oraz napastnik Omar Marmoush.

W niedzielę Manchester City przegrał aż 1:5 z Arsenalem Londyn 1:5 i w tabeli Premier League zajmuje piąte miejsce, poza czołową czwórką, która ma zagwarantowany udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

"Obywatele", zwycięzcy Champions League w 2023 roku, rozegrają w lutym dwumeczowy baraż z broniącym trofeum Realem Madryt o awans do 1/8 finału tych rozgrywek.

PAP, GW